S&P повысило рейтинг Иркутской области до максимального для регионов РФ

Источник: РИА "Новости"

«Установленный для Иркутской области уровень является максимально возможным в Российской Федерации, так как, по мнению аналитиков рейтингового агентства, ни одному из российских региональных и местных органов власти не может быть присвоен рейтинг выше суверенного, — отмечается в сообщении.

S&P при своем решении учло, что рост налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в 2016 году стал пятым по величине значением среди субъектов РФ и сохранил свою положительную динамику в 2017 году. Кроме того, повышению кредитного рейтинга способствовали невысокий объем государственного долга Иркутской области и расходов на его обслуживание, а также позитивные показатели ликвидности регионального бюджета.