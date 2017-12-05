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15:54 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Самых богатых екатеринбургских депутатов решили не выгонять

Из гордумы.

Источник: УралИнформБюро

Парламент Екатеринбурга 5 декабря отклонил представление прокуратуры о лишении мандатов Михаила Гаранина и Владимира Смирнова. Выгнать народных избранников ведомство намеревалось из-за ошибок в декларациях о доходах, передает «Уралинформбюро».

Вопросы к Гаранину у надзорного ведомства возникли из-за иностранного банковского счета (по закону народные избранники не могут иметь счета в иностранных финучреждениях) и лодки, а к Смирнову — из-за квартиры, которую он не указал в отчете перед налоговиками.

Оба депутата являются предпринимателями, и их можно назвать самыми богатыми представителями муниципальной думы. Доходы каждого за 2016 год перевалили за 30 миллионов рублей, превысив заработок остальных депутатов.

Владимир Смирнов задекларировал 39,589 миллиона рублей, а Михаил Гаранин — 37,555 миллиона рублей.

Однако их коллеги посчитали, что претензии прокуратуры — не поводов лишать парламентариев думских кресел.

«Оснований для досрочного прекращения полномочий депутатов екатеринбургской городской думы шестого созыва Гаранина Михаила Юрьевича и Смирнова Владимира Викторовича не имеется», — говорится в решении думы.

Стоит отметить, что подобные ситуации, возникающие в других муниципальных думах Среднего Урала, заканчивались исками от прокуратуры в суд. Как правило, инстанция вставала на сторону надзорного ведомства, требуя обязать парламенты лишить депутатов их «корочек».

Например, аналогичная ситуация возникла в Среднеуральске: 5 декабря Верхнепышминский городской суд поддержал прокуратуру в решении лишить двух народных избранников мест в гордуме.

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