Самых богатых екатеринбургских депутатов решили не выгонять
Из гордумы.
Из гордумы.
Парламент Екатеринбурга 5 декабря отклонил представление прокуратуры о лишении мандатов Михаила Гаранина и Владимира Смирнова. Выгнать народных избранников ведомство намеревалось
Вопросы к Гаранину у надзорного ведомства возникли
Оба депутата являются предпринимателями, и их можно назвать самыми богатыми представителями муниципальной думы. Доходы каждого за 2016 год перевалили за 30 миллионов рублей, превысив заработок остальных депутатов.
Владимир Смирнов задекларировал 39,589 миллиона рублей, а Михаил Гаранин — 37,555 миллиона рублей.
Однако их коллеги посчитали, что претензии прокуратуры — не поводов лишать парламентариев думских кресел.
«Оснований для досрочного прекращения полномочий депутатов екатеринбургской городской думы шестого созыва Гаранина Михаила Юрьевича и Смирнова Владимира Викторовича не имеется», — говорится в решении думы.
Стоит отметить, что подобные ситуации, возникающие в других муниципальных думах Среднего Урала, заканчивались исками от прокуратуры в суд. Как правило, инстанция вставала на сторону надзорного ведомства, требуя обязать парламенты лишить депутатов их «корочек».
Например, аналогичная ситуация возникла в Среднеуральске: 5 декабря Верхнепышминский городской суд поддержал прокуратуру в решении лишить двух народных избранников мест в гордуме.