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15:47 (мск), источник: Nakanune.ru

Борис Дубровский поручил регоператору капремонта увеличить объем закупок строительных материалов у местных производителей

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил директору регионального оператора капремонта Вадиму Борисову максимально сократить сроки по расчету с подрядчиками за выполненные работы и увеличить объем закупок строительных материалов и оборудования у местных производителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Борис Дубровский отметил, что за год в два раза вырос объем средств, направляемых на финансирование работ по проведению капремонтов, в три раза увеличен задел работ на 2018 год. В основном подрядчиками для выполнения строительных работ на многоквартирных домах выступают предприятия малого и среднего бизнеса.

До конца 2017 года планируется выполнить работ на сумму 3 млрд 366 млн рублей.

По словам Борисова, для своевременного выполнения работ в 2018 году, уже объявлены аукционы и уже заключены договоры на выполнение 2,2 тыс. видов строительно-монтажных работ на сумму 2 млрд 275 млн рублей. Разрабатывается проектно-сметная документация для выполнения 2 тыс. 469 видов работ стоимостью 1 млрд 847 млн рублей.

«Предположительный объем финансирования в 2018 году составит порядка 5,5 млрд рублей», — отметил он.

Добавим, что на сегодняшний день в Челябинской области 19 тыс. 745 многоквартирных домов.

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