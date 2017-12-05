Борис Дубровский поручил регоператору капремонта увеличить объем закупок строительных материалов у местных производителей

Борис Дубровский отметил, что за год в два раза вырос объем средств, направляемых на финансирование работ по проведению капремонтов, в три раза увеличен задел работ на 2018 год. В основном подрядчиками для выполнения строительных работ на многоквартирных домах выступают предприятия малого и среднего бизнеса.

До конца 2017 года планируется выполнить работ на сумму 3 млрд 366 млн рублей.

По словам Борисова, для своевременного выполнения работ в 2018 году, уже объявлены аукционы и уже заключены договоры на выполнение 2,2 тыс. видов строительно-монтажных работ на сумму 2 млрд 275 млн рублей. Разрабатывается проектно-сметная документация для выполнения 2 тыс. 469 видов работ стоимостью 1 млрд 847 млн рублей.

«Предположительный объем финансирования в 2018 году составит порядка 5,5 млрд рублей», — отметил он.