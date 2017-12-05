Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ОИ-2018: Россия, если отстранят от Игр, отберет у МОК миллиарды
Названа самая пьющая страна Европы
Трое россиян за неделю попросили убежища на Украине
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Ирина Шейк в белоснежном платье затмила всех на премии (фото)
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
СМИ: В Украине пожаловались на насмешки россиян при стройке моста
В Испании сравнили российскую и европейскую армии
Кит Харингтон возглавил список безвкусно одетых мужчин
Светлану Лободу сравнили с Эми Уайнхаус и Брижит Бардо
Названа самая пьющая страна Европы
9 видов капусты, которые нужно начать есть прямо сейчас
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
15:54 (мск), источник: Интерфакс

В Швеции премьер-министра Эстонии не пустили в самолет до Таллина

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU — Посол Эстонии в Швеции Мерле Паюла после ноябрьского саммита ЕС в Гетеборге обратилась с письмом критического содержания в МИД Швеции и в гетеборгский аэропорт Ландветтер в связи с тем, что премьер-министр страны Юри Ратас не попал на борт самолета.

Источник: Reuters

Как говорится в письме, в аэропорту «перед носом эстонской делегации» закрыли дверь, и самолет поднялся в воздух без Ратаса, сообщила во вторник газета Postimees со ссылкой на сайт gp.se.

Ратасу срочно надо было оказаться в Таллине, так как там его ждала очередная встреча. Паюла своими глазами видела, как несколько делегаций других стран сразу же попали на свои самолеты, эстонцев же отвели ждать в VIP-помещение аэропорта.

Так нельзя относиться к главам государств. Вся встреча в Гетеборге была идеально организована, но с обратным рейсом в Таллин из-за неорганизованности возникла проблема.
Мерле Паюла
Посол Эстонии в Швеции

Она ждет от аэропорта, компании Swedavia и пилота ответа на вопрос: что случилось с самолетом, на котором эстонская делегация под руководством Ратаса должна была лететь домой. По данным посла, за решением не пускать эстонцев на борт стоял лично пилот, но его имя ей не сообщают. По мнению Паюла, речь идет о «крайней невоспитанности».

Читайте также
Не кормите голубей, выбросьте жвачку. Что не приветствуют в разных странах?

Ратас и его команда, в конце концов, попали на другой самолет, который прибыл в Таллин так поздно, что премьер-министр не успел на встречу. Начальник аэропорта Шарлотте Люнггрен сказала журналистам, что они занимаются расследованием этого инцидента вместе со Swedavia.

«Мы получили от Министерства иностранных дел письмо, согласно которому эстонская делегация недовольна работой нашего аэропорта и обращением с пассажирами. Мы учтем критику и постараемся исправиться. Саммит ЕС был масштабным, участвовало множество делегаций, много было и организаторов. Мы анализируем, что пошло не так и что можно было сделать лучше. Проблема началась с ошибки в коммуникации», — прокомментировала Люнггрен.

Главными темами прошедшего 17 ноября в Гетеборге саммита ЕС были трудовая занятость и экономический рост.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Сторонники Саакашвили освободили политика из микроавтобуса
Минюст РФ опубликовал список СМИ-иноагентов
Опрос показал отношение россиян к выносу тела Ленина из Мавзолея
Читатели журнала Time назвали «Человека года»
«Ростех» обвинил Siemens в причинении вреда России
СМИ узнали о схеме по возвращению денег элит РФ из-за рубежа
Как кредиты и пластиковые карточки изменили сознание людей
Спорт
МОК решит судьбу России: какой флаг нам в руки Исполком Международного олимпийского комитета в количестве 15 человек прямым голосованием решит вопрос о допуске сборной России на Олимпийские игры - 2018
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
Доклад Совета Европы подтвердил нарушение прав беременных в России Женщины в России часто сталкиваются с неэтичным поведением врачей при гинекологических осмотрах, во время ведения, а также прерывания беременности, говорится в докладе Совета Европы.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь