Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Поклонники объявили «бойкот» Бузовой, Галкину и Пугачевой
Успех диеты зависит от генов
МВД прекратит оформлять бумажные ПТС в 2018 году
На Украине нашли способ остановить строительство Крымского моста
Представительство ЕС обратилось с призывом из-за Саакашвили
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017»
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
Актера Еремеева признали биологическим сыном Спартака Мишулина
Невестка Понаровской поведала о жизни свекрови
Из-за Меган Маркл в пластической хирургии появился новый тренд
Кит Харингтон возглавил список безвкусно одетых мужчин
5 видов рака, которые встречаются чаще всего
Успех диеты зависит от генов
Недвижимость Захарченко передадут Росимуществу
Как уничтожают наследие СССР (фото)
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
12Белый дом Рождества
18:30 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

УФАС внесло главе Нижнего Новгорода представление о незаконности запрета размещения рекламы на частных территориях

УФАС внесло главе Нижнего Новгорода Елизавете Солонченко представление о незаконности запрета размещения рекламных конструкций на частных территориях. Об этом сообщил заместитель руководителя Управления федеральной антимонопольной службы России по Нижегородской области Сергей Смирнов на заседании круглого стола 5 декабря 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

20 сентября 2017 года Дума Нижнего Новгорода приняла правки в «Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций». Изменения исключают возможность их установки на частных территориях, находящихся внутри «красных линий».

5 декабря нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий провел круглый стол по данной теме, инициированный им в связи с претензиями предпринимателей к муниципальному правовому акту. Замруководителя УФАС Сергей Смирнов, присутствовавший на мероприятии, отметил, что принятые Гордумой правки нарушают федеральный закон «О защите конкуренции», так как частный собственник, в отличие от владельцев муниципальной или госсобственности, не сможет размещать на своем участке рекламные конструкции.

«Федеральное законодательство запрещает необоснованное препятствие деятельности хозяйствующих субъектов. В адрес главы города внесено соответствующее представление, ждем 13 декабря (дата ближайшего заседания Гордумы, — прим. НИА “Нижний Новгород”). Если замечания не будут устранены — будем вынуждены возбудить дело», — отметил Смирнов.

Директор департамента градостроительного развития администрации Нижнего Новгорода Алла Коновницына, в свою очередь, отметила, что органы МСУ «имеют право и обязаны утверждать правила размещения рекламных конструкций».

«Земельные участки должны использоваться под те цели, под которые они предоставлены. При этом отмечу, что действие нормативного акта не распространяется на уже установленные рекламные конструкции», — подчеркнула Коновницына.

Напомним, что в июне 2016 года Гордума ввела запрет на эксплуатацию рекламных конструкций с использованием «бегущей строки» в Нижнем Новгороде, а в декабре — утвердила требования к размещению медиафасадов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Сторонники Саакашвили освободили политика из микроавтобуса
ЕС опубликовал черный список стран-офшоров
СМИ узнали о схеме по вывозу денег российских элит из-за рубежа
В ГД рассмотрят законопроект о контроле контента гостелеканалов
Ксения Собчак оскорбила чувства челябинских коммунистов
В Ставропольском крае разбился вертолет
Премьер-министра Эстонии не пустили в самолет до Таллина
Спорт
МОК решит судьбу России: какой флаг нам в руки Исполком Международного олимпийского комитета в количестве 15 человек прямым голосованием решит вопрос о допуске сборной России на Олимпийские игры - 2018
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
6-летнюю россиянку называют «самой красивой девочкой на Земле» В соцсетях у модели из Перми Насти Князевой уже более полумиллиона подписчиков со всей планеты.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь