Общественные организации инвалидов считают встречу с Путиным важным политическим сигналом

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Возможность прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным является важным политическим сигналом, заявили ТАСС руководители общественных организаций инвалидов по итогам общения с главой государства в Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ).

Президент РФ Владимир Путин во вторник посетил РГСАИ — единственный в мире творческий вуз для людей с ограниченными возможностями. В академии президент обсудил реализацию госпрограммы «Доступная среда», направленной на создание безбарьерного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения до важных объектов и услуг, а также другие актуальные для людей с ограничениями по здоровью вопросы. Посещение вуза было приурочено к отмечавшемуся 3 декабря Международному дню инвалидов.

Во-первых, это важный политический сигнал, когда президент страны встречается с общественными структурами, которые представляют интересы людей с ограниченными возможностями здоровья. Это факт прямого диалога, что само по себе очень значимо. Юрий Жулев Президент Общероссийской благотворительной общественной организации инвалидов «Всероссийское общество гемофилии», сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов

По его мнению, на круглом столе были подняты самые важные для инвалидов темы. «Вопросы объемные, начиная от усовершенствования медико-социальной экспертизы, чтобы меньше было бюрократии, меньше было бумаг, до образования инвалидов и их трудоустройства, инициатив в области культуры — все это нашло полную поддержку президента. Диалог получился очень конструктивным, было взаимопонимание. По каждой из проблем, которые были озвучены, президент достаточно четко высказался, будут готовиться конкретные поручения», — отметил Жулев.

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С ним согласился и паралимпийский чемпион, председатель Всероссийского общества инвалидов, зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев. «Встреча прошла в очень живом формате, президент очень погружен в тему проблем людей с инвалидностью», — сказал Терентьев.