Стали известны СМИ, которые Россия включила в список иноагентов

Всего в список вошли девять средств массовой информации. Это «Голос Америки», радио «Свободная Европа"/радио «Свобода», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии», «Сибирь. Реалии», телеканал «Настоящее время», «Фактограф», татаро-башкирская служба радио «Свобода» и «Idel. Реалии», сообщается на сайте ведомства.

Журналистам СМИ, которые попали в черный список, будет закрыт проход в Госдуму. Ожидается, что запрет начнет действовать уже с 6 декабря. При этом секретарь Центризбиркома Майя Гришина пояснила, что СМИ-иноагенты смогут работать на выборах в России. Но по аккредитации МИД России.

Источник ТАСС отметил, что включение некоторых СМИ в перечень иноагентов — это зеркальная мера на действия США в отношении российских журналистов. Если Вашингтон прекратит преследование российских средств массовой информации в США, Москва также отменит ограничения для американских корреспондентов.