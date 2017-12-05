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20:44 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Стали известны СМИ, которые Россия включила в список иноагентов

5 декабря Министерство юстиции России опубликовало первый список средств массовой информации, которым присвоен статус иноагента.

Всего в список вошли девять средств массовой информации. Это «Голос Америки», радио «Свободная Европа"/радио «Свобода», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии», «Сибирь. Реалии», телеканал «Настоящее время», «Фактограф», татаро-башкирская служба радио «Свобода» и «Idel. Реалии», сообщается на сайте ведомства.

Журналистам СМИ, которые попали в черный список, будет закрыт проход в Госдуму. Ожидается, что запрет начнет действовать уже с 6 декабря. При этом секретарь Центризбиркома Майя Гришина пояснила, что СМИ-иноагенты смогут работать на выборах в России. Но по аккредитации МИД России.

Источник ТАСС отметил, что включение некоторых СМИ в перечень иноагентов — это зеркальная мера на действия США в отношении российских журналистов. Если Вашингтон прекратит преследование российских средств массовой информации в США, Москва также отменит ограничения для американских корреспондентов.

Ранее российские СМИ писали, что в Госдуму был внесен закон о крупных штрафах для СМИ-иноагентов.

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