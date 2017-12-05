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21:34 (мск), источник: Noi.md

Наблюдатели Promo-LEX рассмотрели нарушения на местных выборах

3 декабря 2017 года в трех населенных пунктах Республики Молдова состоялись местные выборы.

Источник: Noi.md

Наблюдатели Promo-LEX сообщили о серии отклонений, связанных с присутствием возле избирательного участка лиц, которым не разрешено там находиться, а также с организованной перевозкой избирателей, отмечает NOI.md.

В воскресенье, 3 декабря 2017 года, по распоряжению Центральной избирательной комиссии состоялся второй тур местных выборов в городе Сынжера (мун. Кишинев) и коммуне Берлинць (Бричанский Район), поскольку ни один из кандидатов в примары не получил более половины голосов. А в коммуне Лэпушна (Хынчештский район) было решено провести повторные выборы примара, так как в выборах 19 ноября участвовали менее четверти избирателей, включенных в списки.

Таким образом, были зарегистрированы следующие нарушения:

  • присутствие депутатов возле избирательных участков;
  • организованная доставка избирателей на участок;
  • один из кандидатов в примары предлагал в дар зонтики, но и другие нарушения такого рода;
  • отклонения, которые могут иметь решающее значение для выбора примара и т. д.
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