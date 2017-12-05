Наблюдатели Promo-LEX рассмотрели нарушения на местных выборах
3 декабря 2017 года в трех населенных пунктах Республики Молдова состоялись местные выборы.
3 декабря 2017 года в трех населенных пунктах Республики Молдова состоялись местные выборы.
Наблюдатели
В воскресенье, 3 декабря 2017 года, по распоряжению Центральной избирательной комиссии состоялся второй тур местных выборов в городе Сынжера (мун. Кишинев) и коммуне Берлинць (Бричанский Район), поскольку ни один из кандидатов в примары не получил более половины голосов. А в коммуне Лэпушна (Хынчештский район) было решено провести повторные выборы примара, так как в выборах 19 ноября участвовали менее четверти избирателей, включенных в списки.
Таким образом, были зарегистрированы следующие нарушения: