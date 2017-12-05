Наблюдатели Promo-LEX рассмотрели нарушения на местных выборах

Наблюдатели Promo-LEX сообщили о серии отклонений, связанных с присутствием возле избирательного участка лиц, которым не разрешено там находиться, а также с организованной перевозкой избирателей, отмечает NOI.md.

В воскресенье, 3 декабря 2017 года, по распоряжению Центральной избирательной комиссии состоялся второй тур местных выборов в городе Сынжера (мун. Кишинев) и коммуне Берлинць (Бричанский Район), поскольку ни один из кандидатов в примары не получил более половины голосов. А в коммуне Лэпушна (Хынчештский район) было решено провести повторные выборы примара, так как в выборах 19 ноября участвовали менее четверти избирателей, включенных в списки.