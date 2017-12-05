Саакашвили объявлен на Украине в розыск
Решение принято в связи с тем, что лидер «Движения новых сил» «бежал
Решение принято в связи с тем, что лидер «Движения новых сил» «бежал
КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) передала полиции постановление об объявлении в розыск Михаила Саакашвили. Об этом во вторник сообщил представитель ГПУ Андрей Лысенко.
«ГПУ подготовила и передала председателю Нацполиции Украины Сергею Князеву постановление об объявлении в розыск Саакашвили», — заявил Лысенко «Общественному ТВ».
Он пояснил, что такое решение принято в связи с тем, что Саакашвили «бежал