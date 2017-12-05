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19:41 (мск), источник: ТАСС

Саакашвили объявлен на Украине в розыск

Решение принято в связи с тем, что лидер «Движения новых сил» «бежал из-под стражи во время его транспортировки к следователю СБУ».

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КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) передала полиции постановление об объявлении в розыск Михаила Саакашвили. Об этом во вторник сообщил представитель ГПУ Андрей Лысенко.

«ГПУ подготовила и передала председателю Нацполиции Украины Сергею Князеву постановление об объявлении в розыск Саакашвили», — заявил Лысенко «Общественному ТВ».

Он пояснил, что такое решение принято в связи с тем, что Саакашвили «бежал из-под стражи во время его транспортировки к следователю СБУ».

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