Саакашвили объявлен на Украине в розыск

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) передала полиции постановление об объявлении в розыск Михаила Саакашвили. Об этом во вторник сообщил представитель ГПУ Андрей Лысенко.

Он пояснил, что такое решение принято в связи с тем, что Саакашвили «бежал из-под стражи во время его транспортировки к следователю СБУ».