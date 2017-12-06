Свидетель по делу вице-губернатора Приморья: возможно, он знал, что пождепо не достроят
Суд заслушал показания свидетеля, который был на совещаниях, где принимались решения о переносе сроков строительства объекта.
Суд заслушал показания свидетеля, который был на совещаниях, где принимались решения о переносе сроков строительства объекта.
Владивосток, 6 декабря, PrimaMedia.
Фрунзенский районный суд Владивостока продолжает рассматривать дело в отношении бывшего
Напомним, в основу «дела Ежова» легла история четырехлетней давности. В марте 2013 года между департаментом градостроительства Приморского края и ООО «Приморье Девелопмент» был заключен контракт на строительство пожарного депо по госпрограмме «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края на 2013−2020 гг». Деньги из федерального бюджета выделялись на очень нужный объект, так как имеющаяся пожарная часть в Новопокровке Красноармейского района дышала на ладан. Однако работы по госконтракту в полном объеме выполнены не были, всего лишь на 76%, но все необходимые акты о приемке работ подписаны.
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Как пояснил свидетель Петр Литвинов, о заключенном госконтракте на возведение пожарного депо он узнал практически сразу после его подписания 4 марта 2013 года. В период строительства, по его словам, он несколько раз выезжал на объект по просьбе «Единой дирекции по строительству объектов на территории Приморского края» (КППК «Приморкрайстрой») и своего непосредственного руководителя. Как он уточнил, изначально депо должны были построить к концу 2013 года.
«Отставание от графика началось примерно в сентябре 2013 года. Подрядчик ООО “Приморье Девелопмент”,
На этих совещаниях, по словам свидетеля, обсуждали сложившуюся ситуацию вокруг депо. В частности поднимался вопрос о транспортных расходах подрядчика, изменениях в графике работ.
«Было решено, что срок строительства переносится на 15 мая. Олега Ежова на этих совещаниях не было. Вместе с измененными графиками работ подрядчик предоставил гарантийное письмо о выполнении работ», — сказал свидетель.
Решение о переносе сроков строительства депо и измененный график работ принял, со слов свидетеля, на тот момент заместитель директора департамента градостроительства Игорь Сологуб.
«До мая 2014 года подрядчик выполнял работы на объекте, а потом взял и ушел, оставив объект незавершенного строительства. В июне я был там, хочу сказать, что в здании на втором этаже практически была сделана отделка, оставался лишь косметический ремонт. Однако на первом этаже осталось много недоделанного, там находилось большое количество не смонтированного оборудования. Оно и сейчас там, перечень объектов большой. Насколько мне известно, все находится под охранной», — сообщил суду свидетель.
Стоит отметить, что некоторые свидетели по этому делу не хотят являться в суд для дачи показаний. В качестве причин отказа, указывая разного рода причины, в том числе и банальное нежелание, идти в суд.
Обвиняемый бывший
«Уважаемый суд, вы сами видите, что на протяжении нескольких процессов, здесь в зале судебного заседания свидетели дают не совсем те показания, что были у них на этапе предварительного следствия. Поэтому, считаю, что необходимо допросить каждого свидетеля», — сказал Ежов.