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03:18 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Свидетель по делу вице-губернатора Приморья: возможно, он знал, что пождепо не достроят

Суд заслушал показания свидетеля, который был на совещаниях, где принимались решения о переносе сроков строительства объекта.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 6 декабря, PrimaMedia.

Фрунзенский районный суд Владивостока продолжает рассматривать дело в отношении бывшего вице-губернатора Приморского края Олега Ежова, который обвиняется по статье 285 УК РФ, «злоупотребление должностными полномочиями». В этом судебном заседании суд допросил свидетеля, работавшего в 2013 году начальником отдела развития инфраструктуры в ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, и мог быть в курсе того, знал ли Олег Ежов о нарушении графиков строительства пожарного депо в селе Новопокровка в 2013 году, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Напомним, в основу «дела Ежова» легла история четырехлетней давности. В марте 2013 года между департаментом градостроительства Приморского края и ООО «Приморье Девелопмент» был заключен контракт на строительство пожарного депо по госпрограмме «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края на 2013−2020 гг». Деньги из федерального бюджета выделялись на очень нужный объект, так как имеющаяся пожарная часть в Новопокровке Красноармейского района дышала на ладан. Однако работы по госконтракту в полном объеме выполнены не были, всего лишь на 76%, но все необходимые акты о приемке работ подписаны.

Виза Ежова была последней, на объект он, естественно, не выезжал, так как на это есть ответственные сотрудники Примкрайстроя и департамента, уже поставившие свои подписи в документе. Подрядчику произвели оплату в полном объеме, из-за чего бюджету причинен ущерб на сумму свыше 26 млн рублей. Впоследствии многие участники этой истории оказались участниками уголовных дел.

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Как пояснил свидетель Петр Литвинов, о заключенном госконтракте на возведение пожарного депо он узнал практически сразу после его подписания 4 марта 2013 года. В период строительства, по его словам, он несколько раз выезжал на объект по просьбе «Единой дирекции по строительству объектов на территории Приморского края» (КППК «Приморкрайстрой») и своего непосредственного руководителя. Как он уточнил, изначально депо должны были построить к концу 2013 года.

«Отставание от графика началось примерно в сентябре 2013 года. Подрядчик ООО “Приморье Девелопмент”, по-моему, они ссылались на плохие погодные условия в тот период времени. Летние дожди подтопили землю, где строилось депо. В связи с поступлением такого письма от подрядчика заместителем директора департамента градостроительства ПК Игорем Сологубом было проведено совещание. В последующем, ближе к концу года, было проведено еще несколько совещаний по этому поводу. Я присутствовал на совещаниях», — сказал Петр Литвинов.

На этих совещаниях, по словам свидетеля, обсуждали сложившуюся ситуацию вокруг депо. В частности поднимался вопрос о транспортных расходах подрядчика, изменениях в графике работ.

«Было решено, что срок строительства переносится на 15 мая. Олега Ежова на этих совещаниях не было. Вместе с измененными графиками работ подрядчик предоставил гарантийное письмо о выполнении работ», — сказал свидетель.

Решение о переносе сроков строительства депо и измененный график работ принял, со слов свидетеля, на тот момент заместитель директора департамента градостроительства Игорь Сологуб.

«До мая 2014 года подрядчик выполнял работы на объекте, а потом взял и ушел, оставив объект незавершенного строительства. В июне я был там, хочу сказать, что в здании на втором этаже практически была сделана отделка, оставался лишь косметический ремонт. Однако на первом этаже осталось много недоделанного, там находилось большое количество не смонтированного оборудования. Оно и сейчас там, перечень объектов большой. Насколько мне известно, все находится под охранной», — сообщил суду свидетель.

О том, что подрядчику произвели оплату за контракт в полном объеме, как пояснил Петр Литвинов, он узнал в январе 2014 года. Также свидетель уточнил, что он не может с полной уверенностью сказать о том, знал ли Олег Ежов об отставаниях в графике строительных работ по пожарному депо.

Стоит отметить, что некоторые свидетели по этому делу не хотят являться в суд для дачи показаний. В качестве причин отказа, указывая разного рода причины, в том числе и банальное нежелание, идти в суд.

Обвиняемый бывший вице-губернатор Приморья Олег Ежов в обращении к суду попросил о том, что бы все свидетели, упомянутые в обвинительном заключении, явились в суд, и дали показания.

«Уважаемый суд, вы сами видите, что на протяжении нескольких процессов, здесь в зале судебного заседания свидетели дают не совсем те показания, что были у них на этапе предварительного следствия. Поэтому, считаю, что необходимо допросить каждого свидетеля», — сказал Ежов.

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