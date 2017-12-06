Состоялся первый полет Су-57 с двигателем второго этапа

5 декабря 2017 года в ЛИИ им. М. М. Громова совершил первый полет новейший российский истребитель пятого поколения Т-50 (Cу-57) с двигателем 2-го этапа, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.



Полет выполнил Герой Российской Федерации шеф-пилот ПАО «Компания «Сухой» Сергей Богдан. Продолжительность полета составила 17 минут. Полет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания.

— Успешный полет с новым двигателем придает дополнительный импульс программе истребителя 5-го поколения. Это доказательство высокого потенциала российского авиастроения, способного создавать высокоинтеллектуальные передовые системы — уникальный планер, инновационная цифровая начинка, новейшие двигатели, — отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Как ранее сообщало агенство, новый двигатель разработан ОКБ им. А. Люльки под руководством генерального конструктора — директора Евгения Марчукова. При изготовлении двигателя применены новые конструктивные решения, не имеющие аналогов в отечественном двигателестроении.



Справка

Т-50 (Су-57) — многофункциональный истребитель 5-го поколения предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.



Первый вылет состоялся 29 января 2010 г. в Комсомольске-на-Амуре. В настоящее время в летных испытаниях участвуют 9 летных образцов, изготовленных на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре. Начиная с 2020 года станет основным продуктом компании «Сухой» на рынке авиационный техники.



Совместно с Республикой Индия ведется работа над созданием истребителя пятого поколения — перспективного многофункционального истребителя (ПМИ). Успешно завершен первый этап работ по проекту ПМИ — разработка эскизно-технического проекта нового самолета. В ходе работ российская сторона провела обучение индийских специалистов, предоставила необходимое программное обеспечение для создания единой рабочей среды. Согласован объем опытно-конструкторских работ. Парафирован контракт на ОКР.

