Состоялся первый полет Су-57 с двигателем второго этапа
При изготовлении двигателя применены новые конструктивные решения.
При изготовлении двигателя применены новые конструктивные решения.
5 декабря 2017 года в ЛИИ им. М. М. Громова совершил первый полет новейший российский истребитель пятого поколения Т-50 (Cу-57) с двигателем 2-го этапа, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на
Полет выполнил Герой Российской Федерации
— Успешный полет с новым двигателем придает дополнительный импульс программе истребителя 5-го поколения. Это доказательство высокого потенциала российского авиастроения, способного создавать высокоинтеллектуальные передовые системы — уникальный планер, инновационная цифровая начинка, новейшие двигатели, — отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Как ранее сообщало агенство, новый двигатель разработан ОКБ им. А. Люльки под руководством генерального конструктора — директора Евгения Марчукова. При изготовлении двигателя применены новые конструктивные решения, не имеющие аналогов в отечественном двигателестроении.
Справка
Т-50 (Су-57) — многофункциональный истребитель 5-го поколения предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.
Первый вылет состоялся 29 января 2010 г. в
Совместно с Республикой Индия ведется работа над созданием истребителя пятого поколения — перспективного многофункционального истребителя (ПМИ). Успешно завершен первый этап работ по проекту ПМИ — разработка