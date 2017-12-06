Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
9 видов капусты, которые нужно начать есть прямо сейчас
Трое россиян за неделю попросили убежища на Украине
Недвижимость Захарченко передадут Росимуществу
Представительство ЕС обратилось с призывом из-за Саакашвили
Семья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 летОни увиделись спустя 22 года — дочь приехала в Китай из Америки
Доллар не нужен: Китай подрывает экономику США - СМИ
СМИ США похвалили Россию за надувные танки
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
“99,99%”: актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Невестка Понаровской поведала о жизни свекрови
Анна Нетребко примерила необычную кепку
Принц Гарри попросил брата стать его шафером на свадьбе
Эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Пушков заявил, что РФ не выполнит требования Киева
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
8Суперлуние-2017
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
03:56 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Юрий Трутнев проверил, как идет строительство игорной зоны «Приморье»

Полпред президента РФ в ДФО поговорил как с инвесторами, которые только возводят здания, так и с представителями уже работающего казино.

Владивосток, 6 декабря, PrimaMedia.

Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев во вторник, 5 декабря, осмотрел строительную площадку интегрированного развлекательного курорта «Приморье». Вице-премьер поговорил как с инвесторами, которые только возводят здания, так и с представителями уже работающего казино Tigre de Cristal, которое из-за проблем с администрированием налога на выигрыш, задумалось о прекращении своей работы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Сегодня на территории игорной зоны помимо действующего комплекса с казино Tigre de Сristal, построенного за счет инвестиций компании Summit Ascent Holdings Prim, принадлежащей корпорации Melco International Development, ведется создание еще двух крупных объектов игорно-развлекательного бизнеса. Так, группа российских компаний ООО «Даймонд ФорчунХолдингс Прим» возводит здесь гостиничный комплекс с казино «Selena». В настоящее время инвесторы осуществляют строительство подпорных стен и ведут земляные работы по подготовке к закладке фундамента здания.

Еще один инвестор — камбоджийская компания Naga Corp Ltd. — планирует создать на территории ИРК «Приморье» гостиничный комплекс с аквапарком и казино «NAGA VLADIVOSTOK». В данный момент компания приступила к устройству свайного поля и закладке фундамента объекта.

Юрий Трутнев и Андрей Тарасенко побывали на строительной площадке компании. Вице-президент Naga Corp Ltd. Дэннис Чэнь подробно рассказал гостям о работах, которые ведутся на объекте, а также представил презентацию проекта с наглядным изображением будущего комплекса.

«Когда вы собираетесь первую очередь запустить?», — поинтересовался полпред.

Дэннис Чэнь ответил, что срок сдачи объекта намечен на середину 2019 года.

«Но мы хотели бы открыться раньше, поэтому собираемся работать без перерыва всю зиму. Сейчас работы на площадке ведутся ежедневно до поздней ночи», — подчеркнул инвестор.

Также делегация побывала в уже действующем казино Tigre de Сristal. Здесь полпред при участии врио губернатора края провел совещание с инвесторами, в ходе которого обсудил с партнерами перспективы реализации проектов на территории ИРК «Приморье».

Отметим, днем ранее врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко провел ознакомительную встречу с представителями компаний, осуществляющих инвестиционную деятельность в интегрированном развлекательном курорте. Глава региона ознакомился с планами партнеров по участию в развитии курорта. Также темой встречи стали конкретные проблемы, возникающие у инвесторов в ходе реализации проектов, в том числе в связи с изменениями в законодательстве, внесенными в начале декабря этого года.

В частности представители единственного работающего казино в игорно-развлекательной зоне «Приморье» Tigre de Cristal заявили о возможной приостановке деятельности из-за проблем с администрированием налога на выигрыш. Сотрудникам казино очень сложно взимать с клиентов налог на выигрыш, так как не каждый на это соглашается.

Напомним, первый гостинично-развлекательный комплекс Tigre de Cristal открылся на территории ИРК «Приморье» в 2015 году. На сегодняшний день это крупнейший на Дальнем Востоке проект с участием иностранных инвестиций. За два года работы гостями казино и гостиницы, недавно подтвердившей свое соответствие уровню 5 звезд, стали около 850 тысяч гостей, из них около 40% — иностранцы. При этом российский госбюджет получил почти 1,2 млрд рублей консолидированных налогов.

На данный момент в планах у руководства казино реализация второй очереди проекта стоимостью 500 млн долларов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Добрые дела «Востокцемента» в приморском спорте
340 млн рублей потратили на доступную среду в Приморье за три года
Сборную России отстранили от Олимпиады-2018
Госдеп призвал Киев к деэскалации ситуации вокруг Саакашвили
Путин объявит о решении по поводу ОИ-2018 6 декабря
СМИ: британские спецслужбы предотвратили покушение на Терезу Мэй
F-35 начал разваливаться в полете
ЦСКА проиграл «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов
В Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за пожаров
Спорт
Решение МОК по России: полная версия МОК отстранил Олимпийский комитет России и открыл путь индивидуальным атлетам для участия в Играх в Пхенчхане под олимпийским флагом
Авто
В России решили, что 130 км/ч безопаснее, чем 110 км/ч Но только при условии соблюдения участниками правил дорожного движения
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Москвичам продлили срок уплаты налога на имущество
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
6-летнюю россиянку называют «самой красивой девочкой на Земле» В соцсетях у модели из Перми Насти Князевой уже более полумиллиона подписчиков со всей планеты.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь