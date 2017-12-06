Юрий Трутнев проверил, как идет строительство игорной зоны «Приморье»

Владивосток, 6 декабря, PrimaMedia.

Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев во вторник, 5 декабря, осмотрел строительную площадку интегрированного развлекательного курорта «Приморье». Вице-премьер поговорил как с инвесторами, которые только возводят здания, так и с представителями уже работающего казино Tigre de Cristal, которое из-за проблем с администрированием налога на выигрыш, задумалось о прекращении своей работы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Сегодня на территории игорной зоны помимо действующего комплекса с казино Tigre de Сristal, построенного за счет инвестиций компании Summit Ascent Holdings Prim, принадлежащей корпорации Melco International Development, ведется создание еще двух крупных объектов игорно-развлекательного бизнеса. Так, группа российских компаний ООО «Даймонд ФорчунХолдингс Прим» возводит здесь гостиничный комплекс с казино «Selena». В настоящее время инвесторы осуществляют строительство подпорных стен и ведут земляные работы по подготовке к закладке фундамента здания.

Еще один инвестор — камбоджийская компания Naga Corp Ltd. — планирует создать на территории ИРК «Приморье» гостиничный комплекс с аквапарком и казино «NAGA VLADIVOSTOK». В данный момент компания приступила к устройству свайного поля и закладке фундамента объекта.

Юрий Трутнев и Андрей Тарасенко побывали на строительной площадке компании. Вице-президент Naga Corp Ltd. Дэннис Чэнь подробно рассказал гостям о работах, которые ведутся на объекте, а также представил презентацию проекта с наглядным изображением будущего комплекса.

«Когда вы собираетесь первую очередь запустить?», — поинтересовался полпред.

Дэннис Чэнь ответил, что срок сдачи объекта намечен на середину 2019 года.

«Но мы хотели бы открыться раньше, поэтому собираемся работать без перерыва всю зиму. Сейчас работы на площадке ведутся ежедневно до поздней ночи», — подчеркнул инвестор.

Также делегация побывала в уже действующем казино Tigre de Сristal. Здесь полпред при участии врио губернатора края провел совещание с инвесторами, в ходе которого обсудил с партнерами перспективы реализации проектов на территории ИРК «Приморье».

Отметим, днем ранее врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко провел ознакомительную встречу с представителями компаний, осуществляющих инвестиционную деятельность в интегрированном развлекательном курорте. Глава региона ознакомился с планами партнеров по участию в развитии курорта. Также темой встречи стали конкретные проблемы, возникающие у инвесторов в ходе реализации проектов, в том числе в связи с изменениями в законодательстве, внесенными в начале декабря этого года.

В частности представители единственного работающего казино в игорно-развлекательной зоне «Приморье» Tigre de Cristal заявили о возможной приостановке деятельности из-за проблем с администрированием налога на выигрыш. Сотрудникам казино очень сложно взимать с клиентов налог на выигрыш, так как не каждый на это соглашается.

Напомним, первый гостинично-развлекательный комплекс Tigre de Cristal открылся на территории ИРК «Приморье» в 2015 году. На сегодняшний день это крупнейший на Дальнем Востоке проект с участием иностранных инвестиций. За два года работы гостями казино и гостиницы, недавно подтвердившей свое соответствие уровню 5 звезд, стали около 850 тысяч гостей, из них около 40% — иностранцы. При этом российский госбюджет получил почти 1,2 млрд рублей консолидированных налогов.