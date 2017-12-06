Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу
Успех диеты зависит от генов
Трое россиян за неделю попросили убежища на Украине
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Принц Гарри попросил брата стать его шафером на свадьбе
Семья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 летОни увиделись спустя 22 года — дочь приехала в Китай из Америки
Доллар не нужен: Китай подрывает экономику США - СМИ
СМИ США похвалили Россию за надувные танки
Российские спортсмены высказались об отстранении от Олимпиад
Доллар не нужен: Китай подрывает экономику США
Актера Еремеева признали биологическим сыном Спартака Мишулина
Невестка Понаровской поведала о жизни свекрови
Анна Нетребко примерила необычную кепку
Принц Гарри попросил брата стать его шафером на свадьбе
Эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Пушков заявил, что РФ не выполнит требования Киева
19-летняя россиянка умерла на свидании с турецким бизнесменом
Как узнать, что у вас воруют электроэнергию
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
8Поклонение Ким Чен Ыну
08:22 (мск), источник: Podrobno.uz

Узбекистан и Турция подпишут преференциальное торговое соглашение

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан и Турция ведут переговоры об установлении преференциальной торговли между двумя странами, сообщил в министре внешней торговли Узбекистана.

Источник: Podrobno.uz

Первый раунд переговоров по обсуждению проекта соглашения о преференциальной торговле между Узбекистаном и Турцией завершился 1 декабря в Стамбуле.

Читайте также
Тюркоязычные страны создадут совместный Фонд инфраструктуры

«В ходе переговоров постатейно обсужден текст проекта соглашения о преференциальной торговле и перечень товаров, к которым будет применен режим преференциальной торговли между двумя странами», — отметили в ведомстве.

Стороны договорились о продолжении переговоров на экспертном уровне для подготовки текста проекта соглашения к подписанию.

С инициативой о подписании подобного соглашения в мае этого года выступила турецкая сторона в ходе четвертого заседания межправительственной комиссии (МПК) по двухстороннему сотрудничеству.

Турция входит в число важных торговых партнеров Узбекистана. В нашей стране функционируют 441 предприятие с участием турецкого капитала, в том числе 94 совместных предприятия со 100% турецким капиталом. Инвестиции турецкой стороны в экономику Узбекистана составляют около $1 млрд.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Делегация МИД Узбекистана примет участие в заседание СМИД ОБСЕ
Путин ратифицировал соглашение о трудоустройстве граждан Узбекистана в РФ
Глава ОКР допустил появление российского флага на Олимпиаде
Госдеп призвал Киев к деэскалации ситуации вокруг Саакашвили
Трамп признает в среду Иерусалим столицей Израиля
Спецслужбы Британии предотвратили покушение на премьера
F-35 начал разваливаться в полете
Умер легенда французского рока Джонни Холлидей
В Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за пожаров
Спорт
МОК допустил на Игры в Пхёнчхане «Олимпийцев из России» Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК
Авто
В России решили, что 130 км/ч безопаснее, чем 110 км/ч Но только при условии соблюдения участниками правил дорожного движения
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
6-летнюю россиянку называют «самой красивой девочкой на Земле» В соцсетях у модели из Перми Насти Князевой уже более полумиллиона подписчиков со всей планеты.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь