Узбекистан и Турция подпишут преференциальное торговое соглашение

Первый раунд переговоров по обсуждению проекта соглашения о преференциальной торговле между Узбекистаном и Турцией завершился 1 декабря в Стамбуле.
«В ходе переговоров постатейно обсужден текст проекта соглашения о преференциальной торговле и перечень товаров, к которым будет применен режим преференциальной торговли между двумя странами», — отметили в ведомстве.
Стороны договорились о продолжении переговоров на экспертном уровне для подготовки текста проекта соглашения к подписанию.
С инициативой о подписании подобного соглашения в мае этого года выступила турецкая сторона в ходе четвертого заседания межправительственной комиссии (МПК) по двухстороннему сотрудничеству.
Турция входит в число важных торговых партнеров Узбекистана. В нашей стране функционируют 441 предприятие с участием турецкого капитала, в том числе 94 совместных предприятия со 100% турецким капиталом. Инвестиции турецкой стороны в экономику Узбекистана составляют около $1 млрд.