Узбекистан и Турция подпишут преференциальное торговое соглашение

Источник: Podrobno.uz

Первый раунд переговоров по обсуждению проекта соглашения о преференциальной торговле между Узбекистаном и Турцией завершился 1 декабря в Стамбуле.

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«В ходе переговоров постатейно обсужден текст проекта соглашения о преференциальной торговле и перечень товаров, к которым будет применен режим преференциальной торговли между двумя странами», — отметили в ведомстве.

Стороны договорились о продолжении переговоров на экспертном уровне для подготовки текста проекта соглашения к подписанию.

С инициативой о подписании подобного соглашения в мае этого года выступила турецкая сторона в ходе четвертого заседания межправительственной комиссии (МПК) по двухстороннему сотрудничеству.