Президент Узбекистана подарил Афганистану 25 автобусов Isuzu и тракторы New Holland

Делегация Афганистана осмотрела производимые в нашей стране легковые и грузовые автомобили, сельскохозяйственную, бытовую технику и другие промышленные товары, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

На мероприятии было сообщено, что в знак искренней дружбы между нашими странами от имени Шавката Мирзиёева Афганистану переданы в дар 25 автобусов марки Isuzu и 3 современных трактора марки New Holland, произведенных в Узбекистане.