Президент Узбекистана подарил Афганистану 25 автобусов Isuzu и тракторы New Holland
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани в сопровождении
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани в сопровождении
Делегация Афганистана осмотрела производимые в нашей стране легковые и грузовые автомобили, сельскохозяйственную, бытовую технику и другие промышленные товары, сообщает
На мероприятии было сообщено, что в знак искренней дружбы между нашими странами от имени Шавката Мирзиёева Афганистану переданы в дар 25 автобусов марки Isuzu и 3 современных трактора марки New Holland, произведенных в Узбекистане.