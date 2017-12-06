Титов решил заступиться перед Путиным за скрывшихся в Лондоне бизнесменов

Титов пояснил, что будет просить президента содействовать в их возвращении на родину после того, как они компенсируют ущерб.
«Они нормальные ребята, но находятся часто в розыске через Интерпол, потому что на них возбуждено уголовное дело в России. Мы видим, что, по крайней мере ко мне поступило за это время несколько уже обращений от них и мы видим, что часто это те же нарушения, которые мучают наших предпринимателей, которые не уехали, но оказались в СИЗО. Эти ребята предпочли и воспользовались возможностью в СИЗО не оказаться, наверно единственный их грех по отношению к другим», — сказал Титов.
Он уточнил, что хочет начать диалог с властью по поводу скрывшихся за границей бизнесменов. Сначала его команда проанализирует список, после чего последуют обращения к президенту, «чтобы решать их вопрос». При этом омбудсмен не назвал фамилии тех, за кого он будет ходатайствовать.
«Наверно часть этих предпринимателей действительно нарушили закон и надо будет найти решение, как погасить тот ущерб, который они стране принесли. Но многие из них по тем делам, которые мы посмотрели, мы очень сомневаемся, что действительно
Агентство также приводит список наиболее известных бизнесменов, скрывающихся в Великобритании, которые являются фигурантами уголовных дел в России. Среди них владелец «Евросети» Евгений Чичваркин,
26 ноября Титов был выдвинут кандидатом на выборах главы государства от Партии роста. Федеральный политсовет партии заседал в краснодарском
Главной задачей на выборах президента Титов назвал продвижение «Стратегии роста» — экономической программы, которая подготовлена Столыпинским клубом и представлена президенту России Владимиру Путину в мае 2017 года. «С этой программой Титов идет на выборы, и чем большую поддержку получит у избирателей, тем больше шансов впоследствии добиться реализации программы», — сообщила