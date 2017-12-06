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06:06 (мск), источник: РБК

Титов решил заступиться перед Путиным за скрывшихся в Лондоне бизнесменов

Бизнес-омбудсмен и председатель Партии роста Борис Титов заявил, что после поездки в Лондон решил подготовить для президента Владимира Путина план возвращения из британской столицы бизнесменов, скрывающихся там от российского правосудия. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Источник: Reuters

Титов пояснил, что будет просить президента содействовать в их возвращении на родину после того, как они компенсируют ущерб.

«Они нормальные ребята, но находятся часто в розыске через Интерпол, потому что на них возбуждено уголовное дело в России. Мы видим, что, по крайней мере ко мне поступило за это время несколько уже обращений от них и мы видим, что часто это те же нарушения, которые мучают наших предпринимателей, которые не уехали, но оказались в СИЗО. Эти ребята предпочли и воспользовались возможностью в СИЗО не оказаться, наверно единственный их грех по отношению к другим», — сказал Титов.

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Он уточнил, что хочет начать диалог с властью по поводу скрывшихся за границей бизнесменов. Сначала его команда проанализирует список, после чего последуют обращения к президенту, «чтобы решать их вопрос». При этом омбудсмен не назвал фамилии тех, за кого он будет ходатайствовать.

«Наверно часть этих предпринимателей действительно нарушили закон и надо будет найти решение, как погасить тот ущерб, который они стране принесли. Но многие из них по тем делам, которые мы посмотрели, мы очень сомневаемся, что действительно что-то нарушили, что это действительно заряженные уголовные дела», — сказал Титов.

Агентство также приводит список наиболее известных бизнесменов, скрывающихся в Великобритании, которые являются фигурантами уголовных дел в России. Среди них владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин, экс-президент НПО «Космос» Андрей Черняков, основатель Межпромбанка Сергей Пугачев, экс-гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин, бывший владелец Инкредитбанка и СТБ Банка Герман Горбунцов.

26 ноября Титов был выдвинут кандидатом на выборах главы государства от Партии роста. Федеральный политсовет партии заседал в краснодарском Абрау-Дюрсо, там же расположен завод шампанских вин семьи Титова, его члены единогласно проголосовали за выдвижение Титова.

Главной задачей на выборах президента Титов назвал продвижение «Стратегии роста» — экономической программы, которая подготовлена Столыпинским клубом и представлена президенту России Владимиру Путину в мае 2017 года. «С этой программой Титов идет на выборы, и чем большую поддержку получит у избирателей, тем больше шансов впоследствии добиться реализации программы», — сообщила пресс-служба партии.

Титов собирается баллотироваться в президенты со «Стратегией роста»
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5 декабря© Ньюстюб
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