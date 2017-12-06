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06:21 (мск), источник: РИА Новости

Мадуро заявил о предательстве среди своих соратников, грабивших народ

МЕХИКО, 6 дек — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник заявил о наличии предателей среди своих соратников, погрязших в коррупции.

Источник: РИА Новости

«Я чувствую себя преданным группой товарищей, которые получили государственные посты, чтобы организовать мафию и воровать у народа Венесуэлы», — заявил Мадуро в эфире гостелевидения.

Конкретных фамилий он не назвал, однако тут же выразил благодарность генеральному прокурору Тареку Уильяму Саабу за его борьбу с коррупционерами. В конце ноября Сааб сообщил о задержании Эулохио дель Пино и Нельсона Мартинеса, возглавлявших министерство нефтяной и горнорудной промышленности и компанию PDVSA. Они подозреваются в причастности к коррупции.

По словам Сааба, в общей сложности как минимум 50 менеджеров PDVSA были арестованы в рамках расследования о коррупции внутри компании. По его данным, в рамках ревизии контрактов на работу в нефтяном поясе реки Ориноко в 2010—2017 годах ведомство выявило случаи завышения цен до 230% у ряда совместных предприятий. Всего прокуратура проверила договоры на общую сумму около 35 миллиардов долларов.

Также по подозрению в коррупции было задержано руководство Citgo, являющейся американским подразделением PDVSA, в том числе президент компании Хосе Анхель Перейра Руимвик. Причиной задержания стал подписанный контракт с двумя финансовыми организациями по рефинансированию долга 2014−2015 годов на условиях, невыгодных PDVSA. В частности, в качестве гарантий было предложено имущество Citgo, а значит собственность государства.

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