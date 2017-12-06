Мадуро заявил о предательстве среди своих соратников, грабивших народ

Источник: РИА Новости

«Я чувствую себя преданным группой товарищей, которые получили государственные посты, чтобы организовать мафию и воровать у народа Венесуэлы», — заявил Мадуро в эфире гостелевидения.

Конкретных фамилий он не назвал, однако тут же выразил благодарность генеральному прокурору Тареку Уильяму Саабу за его борьбу с коррупционерами. В конце ноября Сааб сообщил о задержании Эулохио дель Пино и Нельсона Мартинеса, возглавлявших министерство нефтяной и горнорудной промышленности и компанию PDVSA. Они подозреваются в причастности к коррупции.

По словам Сааба, в общей сложности как минимум 50 менеджеров PDVSA были арестованы в рамках расследования о коррупции внутри компании. По его данным, в рамках ревизии контрактов на работу в нефтяном поясе реки Ориноко в 2010—2017 годах ведомство выявило случаи завышения цен до 230% у ряда совместных предприятий. Всего прокуратура проверила договоры на общую сумму около 35 миллиардов долларов.