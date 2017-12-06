Врио губернатора Красноярского края встретился с олигархом Мельниченко
Переговоры Александра Усса и Андрея Мельниченко прошли в закрытом режиме.
Переговоры Александра Усса и Андрея Мельниченко прошли в закрытом режиме.
— У нас накопилось много содержательных вопросов, которые требовали совместного обсуждения. С компанией «СГК» у края в целом устойчивые и сбалансированные отношения. Хотя, действительно, последние
По его словам, СГК возьмет на себя обязательства по возведению новой, 270-метровой трубы на ТЭЦ, что повлечет за собой увеличение площади рассеивания выбросов и тем самым качественно улучшить состояние экологии. Мельниченко обещал, что строительство начнется в середине следующего года. Кроме того, компания установит на один из котлов ТЭЦ электрофильтр, что тоже даст положительный эффект для экологии. Все работы СГК выполнит за свой счет.
— Если говорить про деятельность СГК, то вся наша работа здесь должна сводиться к двум делам — наладить и улучшить теплоснабжение и улучшить экологические показатели, как на своих объектах, так и замещением менее экологически чистых источников, — заявил Андрей Мельниченко.
Стоит напомнить, что Андрей Мельниченко является одним из богатейших бизнесменов России. Его состояние оценивается в 13,2 млрд долларов.