Врио губернатора Красноярского края встретился с олигархом Мельниченко

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— У нас накопилось много содержательных вопросов, которые требовали совместного обсуждения. С компанией «СГК» у края в целом устойчивые и сбалансированные отношения. Хотя, действительно, последние полтора-два года наметилось кое-какое напряжение, возникли противоречия, связанные с приходом компании в такую чувствительную сферу, как жилищно-коммунальное хозяйство. И, как мне кажется, с излишней политической ретивостью отдельные менеджеры пытались давить на власть, на красноярцев. Это абсолютно бесперспективный путь. И сегодня, поговорив с Андреем Игоревичем, я убедился в том, что всё будет поставлено на свои места.

По его словам, СГК возьмет на себя обязательства по возведению новой, 270-метровой трубы на ТЭЦ, что повлечет за собой увеличение площади рассеивания выбросов и тем самым качественно улучшить состояние экологии. Мельниченко обещал, что строительство начнется в середине следующего года. Кроме того, компания установит на один из котлов ТЭЦ электрофильтр, что тоже даст положительный эффект для экологии. Все работы СГК выполнит за свой счет.

— Если говорить про деятельность СГК, то вся наша работа здесь должна сводиться к двум делам — наладить и улучшить теплоснабжение и улучшить экологические показатели, как на своих объектах, так и замещением менее экологически чистых источников, — заявил Андрей Мельниченко.