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08:21 (мск), источник: СуперОмск

Омский депутат Госдумы извинился перед МОК

Глава олимпийского комитета России Александр Жуков, представляющий Омскую область в Госдуме, извинился перед Международным олимпийским комитетом (МОК).

Накануне МОК вынес решение об участии российских спортсменов в зимней олимпиаде 2018 года. Им запрещено использовать государственную символику России. Атлеты будут выступать под нейтральным олимпийским флагом.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Александр Жуков принес извинения за нарушения антидопинговых правил.

«Я, как президент олимпийского комитета России, приношу извинения за нарушения антидопинговых правил, которые были допущены у нас в стране», — говорится в официальной версии речи Жукова.

Под нейтральным флагом смогут выступать только индивидуальные атлеты, которые пройдут допинг-тестирование по правилам МОК. Как ранее сообщал «СуперОмск», двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко призвал допустить российских спортсменов до зимних олимпийских состязаний.

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