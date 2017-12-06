Омский депутат Госдумы извинился перед МОК

Накануне МОК вынес решение об участии российских спортсменов в зимней олимпиаде 2018 года. Им запрещено использовать государственную символику России. Атлеты будут выступать под нейтральным олимпийским флагом.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Александр Жуков принес извинения за нарушения антидопинговых правил.

«Я, как президент олимпийского комитета России, приношу извинения за нарушения антидопинговых правил, которые были допущены у нас в стране», — говорится в официальной версии речи Жукова.