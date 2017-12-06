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08:24 (мск), источник: Интерфакс

Deutsche Bank начал передавать следователям документы о связях с Трампом

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU — Немецкий Deutsche Bank начал передачу спецпрокурору Роберту Мюллеру информации о своих финансовых взаимоотношениях с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

Источник: AP 2017

Передача документов началась еще несколько недель назад.

Судебный запрос, направленный в банк, может свидетельствовать о том, что следствие, которым занимается Р. Мюллер, начало заниматься не только возможными связями членов избирательного штаба с Россией, но и бизнесом Д. Трампа как главы Trump Organization, пишет газета.

Deutsche Bank постоянно кредитовал Трампа, который много десятилетий развивал крупный и не всегда успешный девелоперский бизнес.

Противники Трампа неоднократно требовали раскрыть информацию о финансовых взаимоотношениях банка и американского президента, однако банк отказался предоставлять такую информацию без официального судебного запроса.

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