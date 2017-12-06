Deutsche Bank начал передавать следователям документы о связях с Трампом

Передача документов началась еще несколько недель назад.
Судебный запрос, направленный в банк, может свидетельствовать о том, что следствие, которым занимается Р. Мюллер, начало заниматься не только возможными связями членов избирательного штаба с Россией, но и бизнесом Д. Трампа как главы Trump Organization, пишет газета.
Deutsche Bank постоянно кредитовал Трампа, который много десятилетий развивал крупный и не всегда успешный девелоперский бизнес.
Противники Трампа неоднократно требовали раскрыть информацию о финансовых взаимоотношениях банка и американского президента, однако банк отказался предоставлять такую информацию без официального судебного запроса.