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09:59 (мск), источник: Om1.ru

Омские депутаты приняли бюджет-2018 во втором чтении, добавив 20 миллионов на КТОСы

Бонусам старшим по домам и квартальным возмутились коммунисты, но их благородный порыв «загасили».

Сегодня, 6 декабря, на пленарном заседании Горсовета Омска депутаты рассмотрели бюджет на 2018 год в режиме второго чтения.

Директор департамента финансов и контроля Омска Инна Парыгина напомнила основные параметры главного финансового документа города. По доходам — 14 миллиардов рублей, по расходам — 14,85 миллиарда рублей, дефицит составляет 9,8 процента от собственных доходов, то есть 775 миллиона рублей.

Глава омского отделения «Единой России», первый вице-спикер Юрий Тетянников предложил внести поправку, суть которой в добавлении 20 миллионов рублей на КТОСы на пять тысяч сотрудников. Это воспротивился коммунист Дмитрий Петренко, подсчитавший, что реально старшие по домам получат не несколько сотен рублей, а по четыре тысячи рублей. Он считает, что такие траты для бюджета недопустимы. Между тем Юрий Тетянников стоял на своей позиции.

Юрий Тетянников, секретарь омского отделения «Единой России»:

— Это компенсация части затрат старших по домам и квартальных. В этом ничего порочного нет. Мы на днях встречались с ними, они готовы работать, если не будет никакой финансовой поддержки. Просьба принять поправку.

Тогда как лидер омских эсеров Владимир Гуселетов предложил поддержать рублем ветеранские организации. Ему мягко дали понять, что дело хорошее, но пока на это в казне средств не предвидится.

В итоге проект бюджета на 2018 год приняли во втором чтении с поправкой единороссов.

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