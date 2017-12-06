Глава Тукаевского района Василь Хазеев покинет свой пост 8 декабря

Вопрос о досрочном прекращении его полномочий рассмотрят на внеочередном заседании совета Тукаевского района 8 декабря. Также на повестку дня сессии совета вынесены следующие вопросы: о конкурсе на замещение должности руководителя исполнительного комитета Тукаевского района, о возложении обязанностей руководителя исполнительного комитета Тукаевского района.