Глава Тукаевского района Василь Хазеев покинет свой пост 8 декабря
(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Глава Тукаевского района Василь Хазеев покинет свой пост, пишет районная газета «Светлый путь».
(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Глава Тукаевского района Василь Хазеев покинет свой пост, пишет районная газета «Светлый путь».
Вопрос о досрочном прекращении его полномочий рассмотрят на внеочередном заседании совета Тукаевского района 8 декабря. Также на повестку дня сессии совета вынесены следующие вопросы: о конкурсе на замещение должности руководителя исполнительного комитета Тукаевского района, о возложении обязанностей руководителя исполнительного комитета Тукаевского района.
Василь Хазеев занимает пост главы Тукаевского района с июня 2010 года.