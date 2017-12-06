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09:55 (мск), источник: НИА Самара

Самару посетила официальная делегация из Китая

Участники встречи обсудили перспективы возможного сотрудничества в сфере туризма, развития науки, технологий и информационного обмена.

Источник: Reuters

Во вторник, 5 декабря, в Администрации Самары первый заместитель Главы города Владимир Терентьев провел встречу с представителями официальной делегации китайского города-партнера Хэфэя. Возглавил делегацию председатель городского комитета народного политического консультативного совета Ян Сисун.

В самом начале встречи представители обеих сторон отметили, что отношения между городами развиваются весьма активно и приносят взаимную пользу, особенно в сфере образования. Самара и Хэфэй уже несколько лет практикуют обмен студентами, а в Самарском университете работает центр по обучению китайскому языку. Кроме того, в областную столицу из Китая регулярно приезжают студенты и спортсмены на молодежные форумы и спортивные соревнования.

В рамках встречи участники обсудили перспективы возможного сотрудничества в сфере туризма, развития науки, технологий и информационного обмена.

Самарская сторона выступила с предложением наладить обмен представителями СМИ между городами и проработать иные механизмы сотрудничества в масс-медиа, например, размещать самарские новости на страницах китайских изданий и наоборот. Такие шаги помогут не только повысить уровень профессионализма журналистов, но и сделать города более привлекательными в туристическом плане, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Подобный обмен позволит лучше понять и культуру, и жизнь наших стран, а также приобрести новых друзей и новых партнеров», — отметил Владимир Терентьев.

Зарубежные коллеги с воодушевлением восприняли инициативу и рассказали, что все шесть городских печатных изданий будут рады встретить самарских журналистов, а китайские репортеры с удовольствием посетят Самару с рабочим визитом.

«Во всех наших шести изданиях особое внимание уделяется спортивной тематике и именно эта сфера представляет для нас большой интерес в рамках информационного сотрудничества. Наши газеты будут рады опубликовать новочти о тех матчах и играх, которые пройдут в Самаре во время мундиаля в 2018 году», — сказал главный редактор медиагруппы Хэфэя Чэнь Цянь.

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