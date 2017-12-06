Новый праздник предлагают отмечать в Казахстане

Источник: РИА "Новости"

С таким предложением выступил депутат Мажилиса Парламента Владислав Косарев. Он выразил мнение парламентской фракции «Народные коммунисты» о том, что Казахстан является страной, способной обеспечить хлебом до 100 миллионов населения.

«При этом, мы находим необходимым отметить труд механизаторов, сотрудников аграрной науки, элеваторов, пекарей, продавцов хлебобулочных изделий. Наилучшим способом воздания высокого почтения главному продукту питания мы видим в учреждении праздника хлеба по типу того, как в Италии празднуют день помидора, в Греции есть праздник вина, в Голландии день тюльпана и сыра, а в Германии отмечают день пива. А мы с широким размахом предлагаем ежегодно отмечать день хлеба», — внес предложение депутат Владислав Косарев.

Он считает, что в такой день следует организовывать в магазинах, и на площадках выставки хлебобулочных изделий, угощая всех хлебобулочными изделиями.

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«Чествовать механизаторов, достигших наилучшего показателя при выращивании хлеба, переработчиков, пекарей, сумевших достичь высокого качества изделий. Представители власти в этот день могли бы посетить больных, пожилых людей, отнести им в подарок карвай, баурсаки, сушки или просто булочку хлеба. При любом исходе у людей возникнет понимание значения в жизни общества хлеба и других продуктов из пшеницы», — отметил мажилисмен.