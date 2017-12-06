Назарбаев запустил предприятие по утилизации автомобилей

Источник: Tengrinews

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«Это первое предприятие такого плана в Казахстане. Когда мы начинали первые шаги независимости, в Казахстане было всего 700 тысяч автомобилей, сейчас около 5 миллионов автомашин ходят по нашим дорогам, они изнашиваются, как и все в жизни, и засоряют окружающую среду», — сказал Назарбаев.

Из материалов, распространенных в ходе мероприятия, следует, что предприятие расположено в Карагандинской области. Предполагается, что завод будет заниматься производством чугуна, стали, алюминия, сплавов цветных металлов из отходов лома вышедших из эксплуатации транспортных средств, спецтехники и сельхозмашин.

Издание сообщает, что завод удалось построить всего за девять месяцев, высокотехнологичное оборудование позволяет перерабатывать до 50 тысяч автомашин в год, получать более 30 тысяч тонн черных и цветных металлов. Технологический процесс организован без вреда для окружающей среды.