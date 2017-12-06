Назарбаев запустил предприятие по утилизации автомобилей
Глава государства Нурсултан Назарбаев запустил первое в Казахстане предприятие по утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств в ходе ежегодного телемоста, сообщает РИА Новости.
Глава государства Нурсултан Назарбаев запустил первое в Казахстане предприятие по утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств в ходе ежегодного телемоста, сообщает РИА Новости.
«Это первое предприятие такого плана в Казахстане. Когда мы начинали первые шаги независимости, в Казахстане было всего 700 тысяч автомобилей, сейчас около 5 миллионов автомашин ходят по нашим дорогам, они изнашиваются, как и все в жизни, и засоряют окружающую среду», — сказал Назарбаев.
Из материалов, распространенных в ходе мероприятия, следует, что предприятие расположено в Карагандинской области. Предполагается, что завод будет заниматься производством чугуна, стали, алюминия, сплавов цветных металлов из отходов лома вышедших из эксплуатации транспортных средств, спецтехники и сельхозмашин.
Издание сообщает, что завод удалось построить всего за девять месяцев, высокотехнологичное оборудование позволяет перерабатывать до 50 тысяч автомашин в год, получать более 30 тысяч тонн черных и цветных металлов. Технологический процесс организован без вреда для окружающей среды.
Президент отметил, что у предприятия большие перспективы, поздравил коллектив завода и разрешил его запуск. Стоимость проекта 3,4 миллиарда тенге. Сообщается, что будет создано 70 рабочих мест.