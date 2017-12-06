Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Татуировка американца привела врачей в замешательство
В РФ вынесен приговор главе «банды амазонок»
Госдеп обратился с призывом к властям Украины из-за Саакашвили
Путину сообщили о построенном в «никуда» наземном переходе
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу
СМИ: Киркоров поддержит соперника России на «Евровидении 2018»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
“99,99%”: актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Невестка Понаровской поведала о жизни свекрови
Итальянский бренд представил платье из двух пакетов
Письма Греты Гарбо рассказали об одиночестве кинозвезды
Эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Пушков заявил, что РФ не выполнит требования Киева
Недвижимость Захарченко передадут Росимуществу
Как уничтожают наследие СССР (фото)
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
12Лесные пожары в Калифорнии
11:35 (мск), источник: Восток Медиа

Ни тепла, ни зарплат: заместитель генпрокурора устроил нагоняй в Приморье

Юрий Гулягин остался недоволен срывом отопительного сезона в регионе.

Источник: РИА "Новости"

Заместитель генерального прокурора России Юрий Гулягин остался недоволен срывом отопительного сезона в Приморье, сообщает РИА «Восток-Медиа». Срыв отопительного сезона, проблемы с оплатой капремонта, зарплатные долги — претензий к чиновникам накопилось множество.

Во Владивостоке прошло межведомственное совещание, которое провёл заместитель генпрокурора России Юрий Гулягин. Участники мероприятия обсудили самые серьёзные социальные проблемы края.

Главным вопросом в повестке мероприятия стал срыв отопительного сезона в Пожарском и Ольгинском районах Приморья, а также в Дальнегорске. В конце ноября в местных котельных началась нехватка топлива. Дефицит произошёл из-за несвоевременной закупки мазута. После возникновения этой ситуации приморских тепловиков проверила краевая прокуратура. Вылилось это в два уголовных дела. Однако на совещании прокурорские работники назвали ещё одну причину кризиса — огромные коммунальные задолженности перед «Примтеплоэнерго». На текущий момент их сумма превысила 4,6 миллиарда рублей. Полмиллиона из этой суммы не заплатили бюджетные предприятия, всё остальное — жители края. Соответственно, у тепловиков перманентно не хватает денег на поддержание своей деятельности.

Участники совещания посчитали, что в произошедшем есть и вина судебных приставов — дескать, они плохо взыскивают деньги. По требованию прокуроров ФССП возобновило две тысячи исполнительных производств, касающихся «тепловых» долгов. Ещё один нагоняй за отопительный сезон получили главы Находки, посёлка Ольга и Кировского района. Они не смогли как следует подготовиться к отопительному сезону. Так что не исключено, что через некоторое время жители этих муниципалитетов начнут замерзать.

Другой вопрос, который рассмотрели участники совещания, касался жилищных проблем. Как сообщила старший помощник приморского прокурора Елена Телегина, на двух должностных лиц краевой жилищной инспекции завели административные дела, семерым — объявили выговор. Главе края и курирующему вице-губернатору внесли 6 представлений (они уже удовлетворены), касающихся нарушений в работу жилинспеции. Кроме того, чиновников обязали устранить нарушения, допущенные при проведении капремонта в крае.

Отдельно работники прокуратуры рассмотрели вопрос с задолженностями по зарплатам в Приморье. Докладчиком по теме стал прокурор края Сергей Бессчасный. От отметил, что в крае находится 18 организаций-банкротов. Размер их долга перед работниками превышает 539 миллионов рублей. Лидером в этой части по-прежнему является завод «Радиоприбор». За прошедшие годы его долг ничуть не уменьшился. Сейчас он составляет 339,4 миллиона рублей. Основной причиной столь плачевной ситуации, по мнению Бессчасного, является плохая работа контролирующих органов. Ещё одна серьёзная проблема, которую рассмотрел приморский прокурор — это нарушения в трудовой сфере. В этом году их число уже перевалило за 10 тысяч.

На совещании Юрий Гулягин объявил предостережения руководителям нескольких компаний, а также главе Ханкайского района Владимиру Мищенко. Последний «получил по шапке» за нарушения прав работников муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Грустные цифры: почему Владивосток так и не стал Свободным портом
В посёлок Сулук возвращается тепло
Глава ОКР допустил появление российского флага на Олимпиаде
Саакашвили объявили в розыск на Украине
СМИ: проект «атомного поезда» заморозили из-за нехватки средств
Госдума запретила вход в палату американским СМИ-иноагентам
Опубликован рейтинг туристической привлекательности регионов РФ
Гендиректора компании «КрасАвиа» заподозрили в получении взятки
Искусственный интеллект научили подделывать погоду
Спорт
МОК допустил на Игры в Пхёнчхане «Олимпийцев из России» Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК
Авто
В России решили, что 130 км/ч безопаснее, чем 110 км/ч Но только при условии соблюдения участниками правил дорожного движения
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Джоли пыталась спасти брак с Питтом с помощью съемок фильма Звезда призналась, что работа над драмой «Лазурный берег» была попыткой наладить отношения с мужем
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Рита Дакота рассказала о трудностях материнства Певица поделилась откровениями в своем блоге.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь