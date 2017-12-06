Ни тепла, ни зарплат: заместитель генпрокурора устроил нагоняй в Приморье
Юрий Гулягин остался недоволен срывом отопительного сезона в регионе.
Юрий Гулягин остался недоволен срывом отопительного сезона в регионе.
Заместитель генерального прокурора России Юрий Гулягин остался недоволен срывом отопительного сезона в Приморье, сообщает РИА «Восток-Медиа». Срыв отопительного сезона, проблемы с оплатой капремонта, зарплатные долги — претензий к чиновникам накопилось множество.
Главным вопросом в повестке мероприятия стал срыв отопительного сезона в Пожарском и Ольгинском районах Приморья, а также в Дальнегорске. В конце ноября в местных котельных началась нехватка топлива. Дефицит произошёл
Участники совещания посчитали, что в произошедшем есть и вина судебных приставов — дескать, они плохо взыскивают деньги. По требованию прокуроров ФССП возобновило две тысячи исполнительных производств, касающихся «тепловых» долгов. Ещё один нагоняй за отопительный сезон получили главы Находки, посёлка Ольга и Кировского района. Они не смогли как следует подготовиться к отопительному сезону. Так что не исключено, что через некоторое время жители этих муниципалитетов начнут замерзать.
Другой вопрос, который рассмотрели участники совещания, касался жилищных проблем. Как сообщила старший помощник приморского прокурора Елена Телегина, на двух должностных лиц краевой жилищной инспекции завели административные дела, семерым — объявили выговор. Главе края и курирующему
На совещании Юрий Гулягин объявил предостережения руководителям нескольких компаний, а также главе Ханкайского района Владимиру Мищенко. Последний «получил по шапке» за нарушения прав работников муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство».