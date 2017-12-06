Ни тепла, ни зарплат: заместитель генпрокурора устроил нагоняй в Приморье

Источник: РИА "Новости"

Заместитель генерального прокурора России Юрий Гулягин остался недоволен срывом отопительного сезона в Приморье, сообщает РИА «Восток-Медиа». Срыв отопительного сезона, проблемы с оплатой капремонта, зарплатные долги — претензий к чиновникам накопилось множество.

Во Владивостоке прошло межведомственное совещание, которое провёл заместитель генпрокурора России Юрий Гулягин. Участники мероприятия обсудили самые серьёзные социальные проблемы края.

Главным вопросом в повестке мероприятия стал срыв отопительного сезона в Пожарском и Ольгинском районах Приморья, а также в Дальнегорске. В конце ноября в местных котельных началась нехватка топлива. Дефицит произошёл из-за несвоевременной закупки мазута. После возникновения этой ситуации приморских тепловиков проверила краевая прокуратура. Вылилось это в два уголовных дела. Однако на совещании прокурорские работники назвали ещё одну причину кризиса — огромные коммунальные задолженности перед «Примтеплоэнерго». На текущий момент их сумма превысила 4,6 миллиарда рублей. Полмиллиона из этой суммы не заплатили бюджетные предприятия, всё остальное — жители края. Соответственно, у тепловиков перманентно не хватает денег на поддержание своей деятельности.

Участники совещания посчитали, что в произошедшем есть и вина судебных приставов — дескать, они плохо взыскивают деньги. По требованию прокуроров ФССП возобновило две тысячи исполнительных производств, касающихся «тепловых» долгов. Ещё один нагоняй за отопительный сезон получили главы Находки, посёлка Ольга и Кировского района. Они не смогли как следует подготовиться к отопительному сезону. Так что не исключено, что через некоторое время жители этих муниципалитетов начнут замерзать.

Другой вопрос, который рассмотрели участники совещания, касался жилищных проблем. Как сообщила старший помощник приморского прокурора Елена Телегина, на двух должностных лиц краевой жилищной инспекции завели административные дела, семерым — объявили выговор. Главе края и курирующему вице-губернатору внесли 6 представлений (они уже удовлетворены), касающихся нарушений в работу жилинспеции. Кроме того, чиновников обязали устранить нарушения, допущенные при проведении капремонта в крае.

Отдельно работники прокуратуры рассмотрели вопрос с задолженностями по зарплатам в Приморье. Докладчиком по теме стал прокурор края Сергей Бессчасный. От отметил, что в крае находится 18 организаций-банкротов. Размер их долга перед работниками превышает 539 миллионов рублей. Лидером в этой части по-прежнему является завод «Радиоприбор». За прошедшие годы его долг ничуть не уменьшился. Сейчас он составляет 339,4 миллиона рублей. Основной причиной столь плачевной ситуации, по мнению Бессчасного, является плохая работа контролирующих органов. Ещё одна серьёзная проблема, которую рассмотрел приморский прокурор — это нарушения в трудовой сфере. В этом году их число уже перевалило за 10 тысяч.