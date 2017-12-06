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11:31 (мск), источник: Zakon.kz

Я сам буду следить за процессом цифровизации Казахстана — Назарбаев

Более 30% роста экономики создаст внедрение программы «Цифровой Казахстан». Об этом сегодня на общенациональном телемосте «Новая индустриализация страны: Прыжок казахстанского барса» сказал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В рамках мероприятия в режиме онлайн по всей стране были запущены новые индустриально-инновационные, инфраструктурные, энергетические, агропромышленные проекты.

В своем выступлении глава государства напомнил, что уже дал поручение правительству по разработке программы. Он отметил, что теперь важно не отстать, не «заболтать», а конкретно работать.

Я сам буду за этим следить. На вас будут ориентироваться (обратился он к директорам заводов, где начали внедрять новые технологии — от авт.), вы не должны провалиться. Вы должны до конца донести. Вы пока просто смысл, название поняли “Цифровой рудник”, “Цифровой Казцинк”. А что за этим стоит? Вы, может быть, один сектор ввели, что у вас грузовые автомобили большегрузные сами ходят из карьера. Это ещё не всё.
Нурсултан Назарбаев

Президент также уточнил 30% роста экономики — это более 2 трлн тенге в год. И сейчас главная задача стоит перед правительством.

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«Сможет сделать это правительство? Не сможет — мы другое правительство поставим работать. Вот так стоит вопрос. Настолько серьёзно, я повторяю. Поэтому цифровой Казахстан — это наше будущее. У нас другого выхода нет. И другого пути нет», — сказал глава государства.

Он отметил, что цифровизацией необходимо заниматься всем — правительству, компаниям, населению. Но добавил, что «народ у нас в этом плане не сильно грамотный. Он поблагодарил всех, кто занимается внедрением и изучением этого процесса, в том числе горняков и металлургов.

«Это шаг вперёд, это сокращение расходов, повышение производительности труда, высокое качество продукции. Это и есть возможность войти в 30 развитых стран», — добавил президент.

Он обратил внимание, что для успешной реализации программы, необходимо чтоб ее приняли все — каждое министерство, акимат, казахстанская компания.

«Важно максимально продуктивно провести предстоящий форум ЕАЭС по цифровизации. Я назначил специального заместителя премьера Аскара Жумагалиева. Он должен мне каждый месяц докладывать какое предприятие приступило к цифровизации, и что она сделала и все это печатать в республиканских газетах, и новости должны каждый день с этого начинаться. Мы должны понять и народу объяснить, с чем его едят, на простом понятном языке — что такое цифровизация, с чем его едят, для чего нужно. Чтобы они поняли, что оказывается это полезно. Сначала это надо самим понять», — сообщил Назарбаев.

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