Я сам буду следить за процессом цифровизации Казахстана — Назарбаев

Источник: Zakon.kz

В рамках мероприятия в режиме онлайн по всей стране были запущены новые индустриально-инновационные, инфраструктурные, энергетические, агропромышленные проекты.

В своем выступлении глава государства напомнил, что уже дал поручение правительству по разработке программы. Он отметил, что теперь важно не отстать, не «заболтать», а конкретно работать.

Я сам буду за этим следить. На вас будут ориентироваться (обратился он к директорам заводов, где начали внедрять новые технологии — от авт.), вы не должны провалиться. Вы должны до конца донести. Вы пока просто смысл, название поняли “Цифровой рудник”, “Цифровой Казцинк”. А что за этим стоит? Вы, может быть, один сектор ввели, что у вас грузовые автомобили большегрузные сами ходят из карьера. Это ещё не всё. Нурсултан Назарбаев

Президент также уточнил 30% роста экономики — это более 2 трлн тенге в год. И сейчас главная задача стоит перед правительством.

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«Сможет сделать это правительство? Не сможет — мы другое правительство поставим работать. Вот так стоит вопрос. Настолько серьёзно, я повторяю. Поэтому цифровой Казахстан — это наше будущее. У нас другого выхода нет. И другого пути нет», — сказал глава государства.

Он отметил, что цифровизацией необходимо заниматься всем — правительству, компаниям, населению. Но добавил, что «народ у нас в этом плане не сильно грамотный. Он поблагодарил всех, кто занимается внедрением и изучением этого процесса, в том числе горняков и металлургов.

«Это шаг вперёд, это сокращение расходов, повышение производительности труда, высокое качество продукции. Это и есть возможность войти в 30 развитых стран», — добавил президент.

Он обратил внимание, что для успешной реализации программы, необходимо чтоб ее приняли все — каждое министерство, акимат, казахстанская компания.