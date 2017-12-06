Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт: «Мы поддержим решение наших спортсменов об участии в Олимпиаде»

«Мы всесторонне готовили наших спортсменов к выступлению на Олимпиаде, создавали все условия для тренировок, сборов и выступлений, обеспечивали материально-техническую базу. Мы уверены в своих спортсменах, в их физической форме. Любое их решение относительно участия в Олимпиаде-2018 мы примем и будем поддерживать», — сказал министр.