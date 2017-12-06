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11:28 (мск), источник: ЕАН

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт: «Мы поддержим решение наших спортсменов об участии в Олимпиаде»

Министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт пообещал, что поддержит любое решение уральских спортсменов по поводу участия в Играх в Южной Корее.

Об этом он сообщил агентству ЕАН.

«Мы всесторонне готовили наших спортсменов к выступлению на Олимпиаде, создавали все условия для тренировок, сборов и выступлений, обеспечивали материально-техническую базу. Мы уверены в своих спортсменах, в их физической форме. Любое их решение относительно участия в Олимпиаде-2018 мы примем и будем поддерживать», — сказал министр.

Напомним, что Международный олимпийский комитет не пустил российскую сборную на Олимпиаду 2018 года. Спортсмены, не затронутые антидопинговыми расследованиями, смогут выступать под нейтральным флагом.

Решение об участии таких атлетов будет принимать специально созданная группа, ведомая членами Всемирного антидопингового агентства (WADA). В олимпийскую сборную России, оставшуюся за бортом Игр в Пхенчхане, входили 14 свердловских спортсменов.

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