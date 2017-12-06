Министерство информации ограничило доступ к девяти интернет-ресурсам

Источник: Ежедневник.by

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Два информационных ресурса попали под санкции Мининформа за распространение информации, направленной на реализацию наркотических средств, следует из релиза министерства.

Доступ к одному из ресурсов ограничен в связи с пропагандой порнографии.

Доступ еще к шести ресурсам (dengitut3.by, immigrant.by, b-n. by, belaruscity.net/minsk/photo-22619.html, займ-под-залог. бел, belarusgo.com) ограничен в связи с размещением ненадлежащей рекламы.