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14:31 (мск), источник: Ежедневник.by

Министерство информации ограничило доступ к девяти интернет-ресурсам

Санкции применены за размещение ненадлежащей рекламы, за распространение информации, направленной на реализацию наркотиков, и за пропаганду порнографии.

Источник: Ежедневник.by
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Два информационных ресурса попали под санкции Мининформа за распространение информации, направленной на реализацию наркотических средств, следует из релиза министерства.

Доступ к одному из ресурсов ограничен в связи с пропагандой порнографии.

Доступ еще к шести ресурсам (dengitut3.by, immigrant.by, b-n.by, belaruscity.net/minsk/photo-22619.html, займ-под-залог.бел, belarusgo.com) ограничен в связи с размещением ненадлежащей рекламы.

В ноябре письменное предупреждение Министерства информации получила редакция газеты «Борисовские новости» и владелец информационного ресурса borisovnews.by — ЧПУП «Букас медиа-центр». Как поясняет министерство — в связи с наушением требований статьи 38 Закона «О средствах массовой информации».

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