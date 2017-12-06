Министерство информации ограничило доступ к девяти интернет-ресурсам
Санкции применены за размещение ненадлежащей рекламы, за распространение информации, направленной на реализацию наркотиков, и за пропаганду порнографии.
Санкции применены за размещение ненадлежащей рекламы, за распространение информации, направленной на реализацию наркотиков, и за пропаганду порнографии.
Два информационных ресурса попали под санкции Мининформа за распространение информации, направленной на реализацию наркотических средств, следует из релиза министерства.
Доступ к одному из ресурсов ограничен в связи с пропагандой порнографии.
Доступ еще к шести ресурсам (dengitut3.by, immigrant.by,
В ноябре письменное предупреждение Министерства информации получила редакция газеты «Борисовские новости» и владелец информационного ресурса borisovnews.by — ЧПУП «Букас медиа-центр». Как поясняет министерство — в связи с наушением требований статьи 38 Закона «О средствах массовой информации».