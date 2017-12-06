Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Искалеченная войной горловчанка заставила замолчать ООН
Успех диеты зависит от генов
«Голову склонить и извинения попросить»: Тарасова о Мутко
В Чечне предложили свой вариант в случае отстранения РФ от ОИ
Поклонники раскритиковали Бузову за выступление в «купальнике»
Семья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 летОни увиделись спустя 22 года — дочь приехала в Китай из Америки
Джоли пыталась спасти брак с Питтом с помощью съемок фильма
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Тарасова: Мутко должен ответить за решение МОК перед спортсменами
РФ обвинили в трате 1 млрд долларов на беженцев ЕС
Итальянский бренд представил платье из двух пакетов
Письма Греты Гарбо рассказали об одиночестве кинозвезды
Николь Кидман помолодела и похвасталась идеальными ногами - СМИ
Лолита танцем в аэропорту набрала 1 млн просмотров
Недвижимость Захарченко передадут Росимуществу
Как уничтожают наследие СССР (фото)
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
12Задержание Михаила Саакашвили
13:02 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Челябинск тайно едет глава МВД Колокольцев

О визите знают единицы.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев намерен посетить Челябинск. По имеющимся сведениям, глава МВД планирует посетить отделы полиции Ленинского района города, чтобы проверить работу его сотрудников.

Как сообщили «Уралинформбюро» источники в районной администрации, Колокольцева не будут сопровождать местные чиновники. «Он ведь не к нам прибывает», — отметили инсайдеры.

Информацию о визите главного полицейского России на Южный Урал в пресс-службах ГУ МВД по Челябинской области и МВД РФ не опровергают, но и не подтверждают. «Мы ничего не имеем права комментировать», — пояснили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Специалисты по связям со СМИ при администрации Челябинска подчеркнули, что о визите Колокольцева их не известили. Впрочем, подобные визиты они и не освещают, резюмировали в мэрии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Прикамье микроавтобус насмерть сбил 10-летнего мальчика
Как России оспорить решение об отстранении от Олимпиады
При попытке забрать Саакашвили пострадали 13 человек
Разработку «атомного поезда» остановили из-за нехватки средств
100 тысяч беженцев рохинджа переселят на необитаемый остров
Опубликован рейтинг туристической привлекательности регионов РФ
Роскачество назвало полезные и вредные колбасы
«Умеренный ад»: что классики думали о русской зиме
Спорт
МОК допустил на Игры в Пхёнчхане «Олимпийцев из России» Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК
Авто
В России решили, что 130 км/ч безопаснее, чем 110 км/ч Но только при условии соблюдения участниками правил дорожного движения
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Джоли пыталась спасти брак с Питтом с помощью съемок фильма Звезда призналась, что работа над драмой «Лазурный берег» была попыткой наладить отношения с мужем
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Москвичам продлили срок уплаты налога на имущество
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Рита Дакота рассказала о трудностях материнства Певица поделилась откровениями в своем блоге.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь