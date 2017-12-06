В Челябинск тайно едет глава МВД Колокольцев
О визите знают единицы.
О визите знают единицы.
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев намерен посетить Челябинск. По имеющимся сведениям, глава МВД планирует посетить отделы полиции Ленинского района города, чтобы проверить работу его сотрудников.
Как сообщили «Уралинформбюро» источники в районной администрации, Колокольцева не будут сопровождать местные чиновники. «Он ведь не к нам прибывает», — отметили инсайдеры.
Информацию о визите главного полицейского России на Южный Урал в
Специалисты по связям со СМИ при администрации Челябинска подчеркнули, что о визите Колокольцева их не известили. Впрочем, подобные визиты они и не освещают, резюмировали в мэрии.