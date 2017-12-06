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12:59 (мск), источник: Интерфакс

Генконсульство США в Екатеринбурге с 11 декабря не возобновит выдачу рабочих виз

Екатеринбург. 6 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Генеральное консульство США в Екатеринбурге с 11 декабря готово возобновить проведение собеседований на получение неиммиграционных виз для россиян в ограниченных категориях, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в отделе по вопросам культуры, образования и СМИ генерального консульства США в Екатеринбурге.

Источник: Reuters

«В настоящее время генеральное консульство США в Екатеринбурге не может проводить визовые интервью по всем видам виз. Некоторые заявители, в том числе дипломаты и те, кто подает заявление на получение рабочих виз, по-прежнему должны будут направлять заявки в посольство США в Москве. Интервью для заявителей на иммиграционные визы, как и прежде, проводятся только в посольстве США в Москве», — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду на запрос агентства «Интерфакс-Урал».

Отмечается, что визовые услуги не возобновятся в прежнем объеме, «который мы поддерживали до необоснованного требования РФ о резком сокращении количества сотрудников дипломатической миссии США, в том числе генерального консульства США в Екатеринбурге».

Вместе с тем генеральное консульство США в Екатеринбурге продолжит предоставлять полный спектр услуг для американских граждан.

«К сожалению, генеральное консульство США в Екатеринбурге не располагает количеством персонала, которое необходимо, чтобы удовлетворить высокий спрос россиян на визы в США, однако сокращение размера дипломатической миссии США в России не было нашим решением», — подчеркивается в сообщении.

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Как говорится на веб-ресурсе информационной службы по визам в США в России, заявления на неиммиграционные визы рекомендуется подавать не менее чем за три месяца до предполагаемой даты поездки.

Ранее сообщалось, что консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке с 11 декабря возобновят проведение собеседований на неиммиграционные визы в ограниченном объеме. Посольство в Москве также продолжит проводить собеседования на иммиграционные, диверсификационные и неиммиграционные визы в ограниченном объеме.

По решению российского правительства штат всех дипломатических представительств США в России к 1 сентября был сокращен с 1200 до 455 человек. Посольство США в РФ заявило, что не сможет выдавать прежнее число виз с таким количеством сотрудников. Процедура выдачи новых виз была приостановлена с 23 августа и возобновилась 1 сентября только в Москве, но все прежние записи на собеседования были аннулированы.

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