Генконсульство США в Екатеринбурге с 11 декабря не возобновит выдачу рабочих виз
Екатеринбург. 6 декабря.
Екатеринбург. 6 декабря.
«В настоящее время генеральное консульство США в Екатеринбурге не может проводить визовые интервью по всем видам виз. Некоторые заявители, в том числе дипломаты и те, кто подает заявление на получение рабочих виз,
Вместе с тем генеральное консульство США в Екатеринбурге продолжит предоставлять полный спектр услуг для американских граждан.
«К сожалению, генеральное консульство США в Екатеринбурге не располагает количеством персонала, которое необходимо, чтобы удовлетворить высокий спрос россиян на визы в США, однако сокращение размера дипломатической миссии США в России не было нашим решением», — подчеркивается в сообщении.
Как говорится на
Ранее сообщалось, что консульства США в
По решению российского правительства штат всех дипломатических представительств США в России к 1 сентября был сокращен с 1200 до 455 человек. Посольство США в РФ заявило, что не сможет выдавать прежнее число виз с таким количеством сотрудников. Процедура выдачи новых виз была приостановлена с 23 августа и возобновилась 1 сентября только в Москве, но все прежние записи на собеседования были аннулированы.