Бурков вольет сотню миллионов в реанимацию областного автотранспорта
Врио губернатора Омской области Александр Бурков намерен возродить областной автотранспорт.
Врио губернатора Омской области Александр Бурков намерен возродить областной автотранспорт.
Именно для этого им был сначала публично обруган, а затем и уволен министр промышленности и транспорта Александр Докучаев. По словам самого губернатора, чиновник ответил должностью за ситуацию, сложившуюся в «Омскоблавтотрансе».
Бурков, помимо увольнения министра, уже начал работу по восстановлению автобусного сообщения между районами области. Так, правительство региона направило свыше 100 миллионов рублей в качестве субсидий местным бюджетам на организацию транспортного обслуживания региона.
На официальном портале правовой информации опубликован документ о распределнии финансирования. Так, согласно ему, Большереченский район получит свыше 6 миллионов, Москаленский — 7,8 миллионов, а Называевский — 5,6 миллионов.
Как ранее сообщал СуперОмск, 2 недели назад автобусы «Омскоблавтотранса» встали