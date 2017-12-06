Бурков вольет сотню миллионов в реанимацию областного автотранспорта

Источник: РИА "Новости"

Именно для этого им был сначала публично обруган, а затем и уволен министр промышленности и транспорта Александр Докучаев. По словам самого губернатора, чиновник ответил должностью за ситуацию, сложившуюся в «Омскоблавтотрансе».

Бурков, помимо увольнения министра, уже начал работу по восстановлению автобусного сообщения между районами области. Так, правительство региона направило свыше 100 миллионов рублей в качестве субсидий местным бюджетам на организацию транспортного обслуживания региона.

На официальном портале правовой информации опубликован документ о распределнии финансирования. Так, согласно ему, Большереченский район получит свыше 6 миллионов, Москаленский — 7,8 миллионов, а Называевский — 5,6 миллионов.