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12:56 (мск), источник: СуперОмск

Бурков вольет сотню миллионов в реанимацию областного автотранспорта

Врио губернатора Омской области Александр Бурков намерен возродить областной автотранспорт.

Источник: РИА "Новости"

Именно для этого им был сначала публично обруган, а затем и уволен министр промышленности и транспорта Александр Докучаев. По словам самого губернатора, чиновник ответил должностью за ситуацию, сложившуюся в «Омскоблавтотрансе».

Бурков, помимо увольнения министра, уже начал работу по восстановлению автобусного сообщения между районами области. Так, правительство региона направило свыше 100 миллионов рублей в качестве субсидий местным бюджетам на организацию транспортного обслуживания региона.

На официальном портале правовой информации опубликован документ о распределнии финансирования. Так, согласно ему, Большереченский район получит свыше 6 миллионов, Москаленский — 7,8 миллионов, а Называевский — 5,6 миллионов.

Как ранее сообщал СуперОмск, 2 недели назад автобусы «Омскоблавтотранса» встали из-за блокировки топливных карт. Предприятие имеет многомиллионные долги за топливо перед поставщиком.

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