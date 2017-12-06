Бывший губернатор Полежаев заступился за женщину-мэра Омска
Президент фонда «Духовное наследие» считает, что
Президент фонда «Духовное наследие» считает, что
Бывший губернатор Омской области, президент фонда «Духовное наследие» Леонид Полежаев прокомментировал избрание женщины мэром Омска.
Отметим, что впервые в истории города победителем выборов мэра стала представительница прекрасного пола, министр экономики Оксана Фадина.
Полежаев высказался за
Леонид Полежаев,
— Большую интригу в городе вызывает то, что мэром города выбрана женщина. У меня это не вызывает никакого повода для обсуждения. Есть в России женщины губернаторы, почему не может быть мэров? На западе женщины руководят государствами, и у них это неплохо получается. В конце концов (это из личной практики), женщины на работе очень деловиты, обстоятельны, а самое главное — реже предают, чем мужчины.
Кроме того, бывший глава региона высказался против ненародных выборов градоначальника. Он пожелал мэру Омска быть внимательной при формировании новой команды.
Леонид Полежаев:
— Последствия этой ошибки будут очевидны уже в недалеком будущем. Комфортность отношений глав города и области явно не стоит обиды, наносимой его жителям. Напротив, от конкурентности властей города и области, как правило, выигрывает его население. Мне только хочется пожелать женщине, взявшей на себя сложную управленческую задачу, быть очень внимательной и требовательной в подборе ближайших помощников. Представляю, сколько сейчас вокруг интересантов, пытающихся внедрить своих людей.
Напомним, что инаугурация мэра Омска Оксаны Фадиной пройдет 8 декабря в Концертном зале. На статусном мероприятии ожидается аншлаг из