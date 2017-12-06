Бывший губернатор Полежаев заступился за женщину-мэра Омска

Бывший губернатор Омской области, президент фонда «Духовное наследие» Леонид Полежаев прокомментировал избрание женщины мэром Омска.

Отметим, что впервые в истории города победителем выборов мэра стала представительница прекрасного пола, министр экономики Оксана Фадина.

Полежаев высказался за женщин-руководителей, которые, в отличие от мужчин, не предают.

Леонид Полежаев, экс-губернатор Омской области, президент фонда «Духовное наследие»:

— Большую интригу в городе вызывает то, что мэром города выбрана женщина. У меня это не вызывает никакого повода для обсуждения. Есть в России женщины губернаторы, почему не может быть мэров? На западе женщины руководят государствами, и у них это неплохо получается. В конце концов (это из личной практики), женщины на работе очень деловиты, обстоятельны, а самое главное — реже предают, чем мужчины.

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Кроме того, бывший глава региона высказался против ненародных выборов градоначальника. Он пожелал мэру Омска быть внимательной при формировании новой команды.

Леонид Полежаев:

— Последствия этой ошибки будут очевидны уже в недалеком будущем. Комфортность отношений глав города и области явно не стоит обиды, наносимой его жителям. Напротив, от конкурентности властей города и области, как правило, выигрывает его население. Мне только хочется пожелать женщине, взявшей на себя сложную управленческую задачу, быть очень внимательной и требовательной в подборе ближайших помощников. Представляю, сколько сейчас вокруг интересантов, пытающихся внедрить своих людей.