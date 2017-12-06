Президент Кыргызстана поблагодарил Назарбаева

Источник: Reuters

Читайте также Кыргызстан отзовет жалобу на Казахстан из ВТО

В ходе телефонного разговора по инициативе кыргызской стороны главы государств обсудили наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и региональной повестки дня.

«Президенты двух стран отметили важность последовательной реализации Дорожной карты, подписанной правительствами двух государств 2 декабря текущего года в Астане. В данном контексте Президент Кыргызстана поблагодарил Главу государства за снятие усиленного пограничного контроля и переход на повседневный режим охраны казахстанско-кыргызской границы», — говорится в сообщении.

Нурсултан Назарбаев и Сооронбай Жээнбеков также рассмотрели график предстоящих встреч, включая визит Президента Кыргызстана в Казахстан.