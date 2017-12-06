Президент Кыргызстана поблагодарил Назарбаева
Глава Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за снятие усиленного пограничного контроля, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Глава Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за снятие усиленного пограничного контроля, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
В ходе телефонного разговора по инициативе кыргызской стороны главы государств обсудили наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и региональной повестки дня.
«Президенты двух стран отметили важность последовательной реализации Дорожной карты, подписанной правительствами двух государств 2 декабря текущего года в Астане. В данном контексте Президент Кыргызстана поблагодарил Главу государства за снятие усиленного пограничного контроля и переход на повседневный режим охраны
Нурсултан Назарбаев и Сооронбай Жээнбеков также рассмотрели график предстоящих встреч, включая визит Президента Кыргызстана в Казахстан.
30 ноября на полях саммита ОДКБ в Минске Назарбаев и Жээнбеков обсудили перспективы двусторонних отношений, в том числе вопросы по урегулированию ситуации на границе. В результате переговоров между двумя странами была создана дорожная карта. Позже казахстанские эксперты рассказали о первых результатах дорожной карты по вопросам двустороннего экономического сотрудничества Казахстана и Кыргызстана.