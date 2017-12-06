Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Не верьте: экс-депутат о настоящем отношении украинцев к русским
Интимная пластика: три реальные истории
Депутат: из-за Мутко Россия подвергнута унижению и позору
Все сдаем валюту: рубль снова укрепляется
Исинбаева призвала спортсменов не делать глупостей из-за МОК
Семья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 летОни увиделись спустя 22 года — дочь приехала в Китай из Америки
Джоли пыталась спасти брак с Питтом с помощью съемок фильма
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Тарасова: Мутко должен попросить извинений и голову склонить
Геращенко винит РФ в трате 1 млрд $ на беженцев ЕС
Нечего скрывать: Валерия позирует в коротком халате
Рудковская, Караулова и другие посетили светский ужин в Москве
США решили подделывать российские «смертоносные пулеметы» — СМИ
Уткин об отстранении РФ: Страну представляют люди
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
В Мордовии болельщиков ЧМ-2018 поселят в палатках
Фоторепортажи
14«Мисс Вселенная — 2017»
8На Бали проснулся вулкан Агунг
15:56 (мск), источник: Tengrinews

Президент Кыргызстана поблагодарил Назарбаева

Глава Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за снятие усиленного пограничного контроля, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Источник: Reuters
Читайте также
Кыргызстан отзовет жалобу на Казахстан из ВТО

В ходе телефонного разговора по инициативе кыргызской стороны главы государств обсудили наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и региональной повестки дня.

«Президенты двух стран отметили важность последовательной реализации Дорожной карты, подписанной правительствами двух государств 2 декабря текущего года в Астане. В данном контексте Президент Кыргызстана поблагодарил Главу государства за снятие усиленного пограничного контроля и переход на повседневный режим охраны казахстанско-кыргызской границы», — говорится в сообщении.

Нурсултан Назарбаев и Сооронбай Жээнбеков также рассмотрели график предстоящих встреч, включая визит Президента Кыргызстана в Казахстан.

30 ноября на полях саммита ОДКБ в Минске Назарбаев и Жээнбеков обсудили перспективы двусторонних отношений, в том числе вопросы по урегулированию ситуации на границе. В результате переговоров между двумя странами была создана дорожная карта. Позже казахстанские эксперты рассказали о первых результатах дорожной карты по вопросам двустороннего экономического сотрудничества Казахстана и Кыргызстана.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Туристам дадут преимущество в движении по Алматы
Как России оспорить решение об отстранении от Олимпиады
В России разработали новые правила для интернет-покупок
Минфин предлагает ввести наказание за расчеты криптовалютой
В «Гоголь-центре» арестовали рояль
TIME назвал человеком года «нарушителей молчания»
Роскачество назвало полезные и вредные колбасы
Путин пообещал скоро принять решение об участии в выборах
Спорт
Вопрос дня. Олимпиада-2018 и сборная России: ехать или не ехать? Кто-то считает нейтральный флаг унижением, но есть и те, кто готов не послушаться президента Путина
Авто
ГАЗ начал выпуск «преемника ЗИЛ-130» (и еще одной новинки) В Нижнем Новгороде стартовало производство двух новых автомобилей марки ГАЗ — «Газона-Next» полной массой 10 тонн и «Газели-Next» полной массой 4,6 тонны
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Яковлева рассказала о бурных отношениях с Нагиевым на съемках Актеры вновь встретились на съемочной площадке «Елок новых»
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Историческую виллу Муссолини в городе Риччоне выставили на продажу
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Младшая дочь Ксении Бородиной растет совсем не похожей на нее По мнению пользователей Сети, девочка пошла в отца.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь