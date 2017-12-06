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16:07 (мск), источник: ТАСС

Путин пообещал в ближайшее время принять решение об участии в выборах президента

Глава государства отметил, что для участия в выборах кандидату нужны доверие и поддержка граждан России.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал в ближайшее время принять решение об участии в выборах президента РФ в 2018 году. Об этом он заявил на церемонии вручения премии «Доброволец России 2017» в ответ на вопрос, который задал ему от имени волонтеров ведущий премии Дмитрий Губерниев.

«Это всегда для любого человека очень ответственное решение, потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее. А достичь этих целей можно только при одном условии — если люди доверяют и поддерживают», — сказал Путин.

Он обратился к участникам и зрителям церемонии — членам волонтерских движений России — с вопросом: «В этой связи у меня вопрос к вам: если я такое решение приму, то вы и люди близкие к вам по духу поддержите это решение?» Зал ответил главе государства громким «да».

Я понимаю, что это решение должно быть принято в ближайшее время, и оно будет принято в ближайшее время. И принимая его, я, конечно, буду иметь в виду и наш сегодняшний разговор, и вашу реакцию.
Владимир Путин

После церемонии вручения премий волонтерам Путин отправился в Нижний Новгород, где встретится рабочими автозавода ГАЗ.

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