Ксения Собчак приедет на открытие своего штаба в центре Екатеринбурга
Телеведущая и светская львица Ксения Собчак лично откроет свой предвыборный штаб в столице Урала. Событие состоится 16 декабря.
Телеведущая и светская львица Ксения Собчак лично откроет свой предвыборный штаб в столице Урала. Событие состоится 16 декабря.
Об этом ЕАН рассказал глава предвыборного штаба Собчак в Екатеринбурге Евгений Рон.
«Мы пока не раскрываем местонахождение штаба, так как боимся наплыва посетителей. Чуть позже раскроем место его нахождения. Могу только сказать, что штаб расположится в центре Екатеринбурга», — отметил Рон.
Напомним, Ксения Собчак заявила о своих президентских амбициях 18 октября. Спустя пару дней на желание стать президентом намекнула и бывшая коллега Собчак по телепроекту «Дом — 2» Ольга Бузова.
В конце октября Собчак провела в Екатеринбурге встречу со своими сторонниками. На мероприятии она заявила, что пока у нее нет денег на ведение кампании.