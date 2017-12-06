Ксения Собчак приедет на открытие своего штаба в центре Екатеринбурга

Источник: РИА "Новости"

Об этом ЕАН рассказал глава предвыборного штаба Собчак в Екатеринбурге Евгений Рон.

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«Мы пока не раскрываем местонахождение штаба, так как боимся наплыва посетителей. Чуть позже раскроем место его нахождения. Могу только сказать, что штаб расположится в центре Екатеринбурга», — отметил Рон.

Напомним, Ксения Собчак заявила о своих президентских амбициях 18 октября. Спустя пару дней на желание стать президентом намекнула и бывшая коллега Собчак по телепроекту «Дом — 2» Ольга Бузова.