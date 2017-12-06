Собчак открыла предвыборный штаб в Нижнем Новгороде

Источник: РИА Новости

Штаб находится в офисном здании в центре города, недалеко от Нижегородского кремля. На открытии присутствовали порядка 50 человек, в основном, молодежь.

«Я рада именно сегодня быть здесь. Я знаю, что сегодня в вашем городе будет еще один кандидат. Вы знаете, вот годы идут, а жизнь не меняется, и мне бы очень хотелось, чтобы благодаря нашей кампании ваша жизнь, жизнь каждого отдельного человека, жизнь Нижнего Новгорода и других городов России начала меняться к лучшему наконец-таки», — сказала Собчак и призвала собравшихся присоединиться к кампании.

По ее словам, она идет на выборы, «чтобы показать, что людей, недовольных ситуацией (в стране), очень много».

«Люди хотят жить иначе и хотят абсолютно мирным, разрешенным путем показать этой власти, что они против. Я за мирный протест, я за то, чтобы мы эти проблемы решали через эволюцию», — отметила телеведущая.