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18:46 (мск), источник: РИА Новости

Собчак открыла предвыборный штаб в Нижнем Новгороде

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении участвовать в выборах президента РФ в 2018 году, в среду открыла предвыборный штаб в Нижнем Новгороде.

Источник: РИА Новости

Штаб находится в офисном здании в центре города, недалеко от Нижегородского кремля. На открытии присутствовали порядка 50 человек, в основном, молодежь.

«Я рада именно сегодня быть здесь. Я знаю, что сегодня в вашем городе будет еще один кандидат. Вы знаете, вот годы идут, а жизнь не меняется, и мне бы очень хотелось, чтобы благодаря нашей кампании ваша жизнь, жизнь каждого отдельного человека, жизнь Нижнего Новгорода и других городов России начала меняться к лучшему наконец-таки», — сказала Собчак и призвала собравшихся присоединиться к кампании.

По ее словам, она идет на выборы, «чтобы показать, что людей, недовольных ситуацией (в стране), очень много».

«Люди хотят жить иначе и хотят абсолютно мирным, разрешенным путем показать этой власти, что они против. Я за мирный протест, я за то, чтобы мы эти проблемы решали через эволюцию», — отметила телеведущая.

Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Собчак позиционирует себя как кандидата «против всех».

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