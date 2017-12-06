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17:13 (мск), источник: Sputnik

Прокуратура хочет привлечь к ответственности хокима Андижана

Хоким Андижана Дилмурод Рахматуллаев в октябре этого года оскорбил ряд глав образовательных учреждений, прокуратура просит Кенгаш народных депутатов дать согласие на привлечение чиновника к ответственности.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Прокуратура Андижанской области проводит в отношении хокима Андижана Дилмурода Рахматуллаева проверку по факту оскорбления им руководителей образовательных учреждений.

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Хоким области, председатель андижанского городского Кенгаша народных депутатов Рахматуллаев 16 октября этого года оскорбил ряд руководителей образовательных учреждений города нецензурными словами.

Учитывая, что в действиях хокима имеются признаки административного правонарушения, которое должно быть рассмотрено в судебном порядке, прокуратурой области в Кенгаш народных депутатов внесено представление о получении согласия на привлечение Д. Рахматуллаева к ответственности, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана.

В настоящее время данное представление рассматривается Кенгашем. Ранее хоким проводил собрание по сбору хлопка, где он оскорбил директоров местных колледжей и академических лицеев.

Глава государства Шавкат Мирзиёев подверг критике хокимов-матерщинников и драчунов на совещании 15 ноября, сказав, что подобное поведение следует рассматривать как действие, направленное против политики государства и президента.

«Как говорится, в семье не без урода. Среди нас есть такие руководители, которые забыли о своей ответственности. Они думают, что могут творить все, что захотят. К нам поступает много информации о том, что они, злоупотребляя своими должностными полномочиями, грубят своим подчиненным, оскорбляют и даже поднимают на них руку. Мы против такого отношения. Мы должны избавиться от таких негативных проявлений», — говорил на правительственном совещании президент Шавкат Мирзиёев.

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