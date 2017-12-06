Прокуратура хочет привлечь к ответственности хокима Андижана

«Как говорится, в семье не без урода. Среди нас есть такие руководители, которые забыли о своей ответственности. Они думают, что могут творить все, что захотят. К нам поступает много информации о том, что они, злоупотребляя своими должностными полномочиями, грубят своим подчиненным, оскорбляют и даже поднимают на них руку. Мы против такого отношения. Мы должны избавиться от таких негативных проявлений», — говорил на правительственном совещании президент Шавкат Мирзиёев.