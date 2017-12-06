Прокуратура хочет привлечь к ответственности хокима Андижана

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Прокуратура Андижанской области проводит в отношении хокима Андижана Дилмурода Рахматуллаева проверку по факту оскорбления им руководителей образовательных учреждений.
Хоким области, председатель андижанского городского Кенгаша народных депутатов Рахматуллаев 16 октября этого года оскорбил ряд руководителей образовательных учреждений города нецензурными словами.
Учитывая, что в действиях хокима имеются признаки административного правонарушения, которое должно быть рассмотрено в судебном порядке, прокуратурой области в Кенгаш народных депутатов внесено представление о получении согласия на привлечение Д. Рахматуллаева к ответственности, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана.
В настоящее время данное представление рассматривается Кенгашем. Ранее хоким проводил собрание по сбору хлопка, где он оскорбил директоров местных колледжей и академических лицеев.
Глава государства Шавкат Мирзиёев подверг критике хокимов-матерщинников и драчунов на совещании 15 ноября, сказав, что подобное поведение следует рассматривать как действие, направленное против политики государства и президента.
«Как говорится, в семье не без урода. Среди нас есть такие руководители, которые забыли о своей ответственности. Они думают, что могут творить все, что захотят. К нам поступает много информации о том, что они, злоупотребляя своими должностными полномочиями, грубят своим подчиненным, оскорбляют и даже поднимают на них руку. Мы против такого отношения. Мы должны избавиться от таких негативных проявлений», — говорил на правительственном совещании президент Шавкат Мирзиёев.