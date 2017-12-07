Власти Воронежа утвердили план мероприятий по борьбе с подтоплениями в 2018 году

Источник: РИА "Воронеж"

Документ появился на сайте мэрии во вторник, 5 декабря. В перечень войдут подготовка водооткачивающей техники, очистка ливневок от снега и льда, осмотр мостов и путепроводов для выявления аварийных мест, проверка ливневых сетей. В период паводка спасатели будут дежурить круглосуточно и дважды в день докладывать об уровне воды в водохранилище.

В перечень возможных мест подтопления вошли 108 городских улиц. Документ подписал глава управления по делам ГО ЧС Воронежа Сергей Хомук.

За каждым возможным местом подтопления закрепят сотрудников управ районов. В случае угрозы или при обращении жителей они отправятся на место для оценки обстановки и доклада о ней спасателям.

Комиссию по координации противопаводковых мероприятий возглавит первый замглавы администрации по городскому хозяйству Вадим Кстенин. В нее войдут 11 человек, среди них глава управления по делам ГО ЧС Воронежа Сергей Хомук, исполняющий обязанности руководителя управления дорожного хозяйства мэрии Воронежа Олег Котов, главы управ районов.

На предотвращение ЧП будут направлены силы спасателей, работников управления дорожного хозяйства, управ районов, «РВК-Воронеж», МКП «Воронежгорсвет», МКП МТК «Воронежпассажиртранс», управления образования и других структур. Ответственные лица должны будут «содержать в исправном состоянии» наружное освещение улиц, попадающих в зону возможного подтопления, обеспечить бесперебойную работу городского транспорта во время паводка, согласовать с облздравом подготовку машин для оказания скорой медпомощи жителям в случае ЧП.

Контекст

В 2017 году во время паводка в Воронежской области затопило мост «Большие Алабухи — Власовка» через реку Ворона (в Грибановском районе) и «Губари — Макашевка» через реку Хопер в Борисоглебске. Жизнеобеспечение населения не нарушилось.

Кроме того, в начале марта талые воды подтопили пять приусадебных участков, в том числе два жилых дома, в селе Новая Усмань Новоусманского района. Последствия ЧП ликвидировали 55 человек, в том числе 50 сотрудников МЧС. Эвакуация людей не потребовалась.