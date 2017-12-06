Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород

В сборочном цеху уже шел праздничный митинг. Играла музыка, крутили ролики, «зажигали» ведущие, рабочие охотно отвечали на вопросы викторины из истории родного завода и угощались бутербродами с колбасой, сыром, ветчиной, пирожками и конфетами. В честь праздника все надели шарфики с символикой предприятия.

Сегодня было запущено производство двух новых моделей повышенной грузоподъемности — «ГАЗель NEXT» и «ГАЗон NEXT». Это масштабный проект импортозамешення на российском авторынке, ведь раньше в этих сегментах были представлены только зарубежные производители. У моделей также высокий экспортный потенциал.