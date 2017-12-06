Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киркоров поддержит соперника России на «Евровидении 2018»
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Депутат: из-за Мутко Россия подвергнута унижению и позору
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
«А что Владимир Путин?»: зарубежные СМИ о недопуске РФ к Играм
Семья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 летОни увиделись спустя 22 года — дочь приехала в Китай из Америки
Яковлева рассказала о бурных отношениях с Нагиевым на съемках
Юлия Высоцкая показала, как лишилась волос ради съемок в фильме
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Тарасова призвала Мутко к ответу после решения МОК — СМИ
Геращенко винит РФ в трате 1 млрд $ на беженцев ЕС
Поклонники раскритиковали Бузову за выступление в «купальнике»
Нечего скрывать: Валерия позирует в коротком халате
Николай Валуев: Перед МОК нечего метать бисер. Нас не отпустят
СМИ: США решили подделать «смертоносное оружие» РФ
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
В Мордовии болельщиков ЧМ-2018 поселят в палатках
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
8День благодарения
17:32 (мск), источник: "Российская газета"

Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород

Президент приехал в Нижний Новгород поздравить ветеранов и сотрудников ГАЗ с 85-летием завода.

Источник: AP 2017

В сборочном цеху уже шел праздничный митинг. Играла музыка, крутили ролики, «зажигали» ведущие, рабочие охотно отвечали на вопросы викторины из истории родного завода и угощались бутербродами с колбасой, сыром, ветчиной, пирожками и конфетами. В честь праздника все надели шарфики с символикой предприятия.

Сегодня было запущено производство двух новых моделей повышенной грузоподъемности — «ГАЗель NEXT» и «ГАЗон NEXT». Это масштабный проект импортозамешення на российском авторынке, ведь раньше в этих сегментах были представлены только зарубежные производители. У моделей также высокий экспортный потенциал.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Послы G7 объяснили Киеву, как вести себя в отношении Саакашвили
Шойгу назвал время проведения форума "Армия-2018"
Путин объявил об участии в президентских выборах
Члена Европарламента обвинили в шпионаже в пользу России
Минфин предлагает ввести наказание за расчеты криптовалютой
В России усложнилось оформление зарубежных интернет-покупок
Журнал TIME выбрал «Человека года»
Роскачество назвало полезные и вредные колбасы
Как России оспорить решение об отстранении от Олимпиады
Спорт
Вопрос дня. Олимпиада-2018 и сборная России: ехать или не ехать? Кто-то считает нейтральный флаг унижением, но есть и те, кто готов не послушаться президента Путина
Авто
ГАЗ начал выпуск «преемника ЗИЛ-130» (и еще одной новинки) В Нижнем Новгороде стартовало производство двух новых автомобилей марки ГАЗ — «Газона-Next» полной массой 10 тонн и «Газели-Next» полной массой 4,6 тонны
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Яковлева рассказала о бурных отношениях с Нагиевым на съемках Актеры вновь встретились на съемочной площадке «Елок новых»
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Младшая дочь Ксении Бородиной растет совсем не похожей на нее По мнению пользователей Сети, девочка пошла в отца.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь