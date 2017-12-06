Путин объявил об участии в президентских выборах

Источник: РИА "Новости"

«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации», — сказал Путин в ходе встречи с работниками завода ГАЗ.

Ранее в среду к Путину с вопросом об участии в выборах в качестве кандидата обратились волонтеры в ходе форума «Доброволец» в Москве. В ответ президент назвал ответственным для любого человека решение об участии в выборах главы государства и заявил, что примет решение в ближайшее время.

Путин был впервые избран президентом РФ в марте 2000 года, в 2004 году переизбрался на этот пост. С 2008 по 2012 год работал на посту председателя правительства, а в 2012 снова стал главой государства.

В последние месяцы Путину многократно задавали вопрос о возможности его участия в выборах в качестве кандидата, но российский лидер заявлял, что еще не решил, будет ли он баллотироваться. В начале октября на пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС Путин, отвечая на вопрос об участии в выборах, заявил, что в установленное законом время те, кто хотят в них участвовать, об этом скажут. Президент добавил, что «у нас как только предвыборную кампанию объявляют, сразу все перестают работать, это я знаю не понаслышке».

Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.