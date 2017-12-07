Товарооборот Нижегородской области с Финляндией составил $370 млн. по итогам 9 месяцев 2017 года
По данным
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По данным
Гусева отметила, что товарооборот Нижегородской области с Финляндией по итогам 9 месяцев 2017 года составил $370 млн, данный показатель увеличился более чем в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
«Экспорт составил почти $320 млн., показав рост в 9,5 раз, — добавила Ольга Гусева. — Благодаря увеличению товарооборота Финляндия вошла в пятерку ведущих внешнеэкономических партнеров Нижегородской области».