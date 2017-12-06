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20:16 (мск), источник: Uralpress.ru

Владимир Путин будет участвовать в выборах президента, Дубровский поддерживает

Президент России Владимир Путин объявил о своём решении принять участие в предстоящих президентских выборах во время посещения Горьковского автомобильного завода 6 декабря в рамках празднования 85-летия предприятия.

Сегодня президент побывал и на форуме добровольцев, где у него спросили, будете ли он выдвигать свою кандидатуру на выборы президента. Владимир Путин ответил, что если народ поддержит, то будет баллотироваться.

«Сегодня, в этом зале, все без исключения Вас поддерживают. Владимир Владимирович, сделайте же нам подарок. Огласите своё решение. Ведь мы — за Вас. “ГАЗ” за Вас», — обратился к президенту работник завода.

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Владимир Путин поблагодарил за поддержку, отметил, что лучшего места для объявления своего решения нет и произнес: «Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность Президента Российской Федерации».

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что поддерживает выдвижение Владимира Путина на новый президентский срок.

«Считаю это важным и закономерным шагом, — подчеркнул глава региона. — Успехи Челябинской области последних лет тесно связаны с именем, идеями и инициативами Владимира Владимировича. Те стратегические решения, которые принимаются главой государства, определяют будущее нашей страны, в них видна логика, последовательность и перспектива. Все они четко увязаны с развитием нашей страны, улучшением качества жизни граждан, формированием промышленного потенциала России, укреплением веры в свою страну. И я этот курс поддерживаю — как, уверен, и все жители Челябинской области».

Владимир Путин поздравил рабочих ГАЗа и заявил, что пойдет на выборы президента
Во время загрузки произошла ошибка.
20:12 (мск)© Ньюстюб
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