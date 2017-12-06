Владимир Путин будет участвовать в выборах президента, Дубровский поддерживает

Сегодня президент побывал и на форуме добровольцев, где у него спросили, будете ли он выдвигать свою кандидатуру на выборы президента. Владимир Путин ответил, что если народ поддержит, то будет баллотироваться.

«Сегодня, в этом зале, все без исключения Вас поддерживают. Владимир Владимирович, сделайте же нам подарок. Огласите своё решение. Ведь мы — за Вас. “ГАЗ” за Вас», — обратился к президенту работник завода.

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Владимир Путин поблагодарил за поддержку, отметил, что лучшего места для объявления своего решения нет и произнес: «Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность Президента Российской Федерации».

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что поддерживает выдвижение Владимира Путина на новый президентский срок.