Бурков обсудил омские дороги с премьер-министром Медведевым
По данным врио губернатора, в Омске в удовлетворительном состоянии теперь 47,4% дорог. Раньше было 34%.
По данным врио губернатора, в Омске в удовлетворительном состоянии теперь 47,4% дорог. Раньше было 34%.
Врио губернатора Александр Бурков принял участие в совещании с
Медведев привел данные, что ремонт дорог обошелся федеральному бюджету в 2017 году в 31 млрд рублей. Такую же сумму совокупно вложили регионы.
— Отремонтировано более 5 тысяч километров дорог. В результате по итогам года уже более половины дорог и улиц
При этом он призвал избегать формального подхода в расходовании «дорожных» денег. По его словам, ключевая особенность проекта — общественный контроль, сообщили в
На эту тему высказался член Общественной палаты Омской области Александр Малькевич. Он рассказал
Бурков доложил о результатах ремонта в Омской области. В рамках программы в регионе отремонтировали 46 дорог, установили 30 светофоров, 2 км пешеходных ограждений и нанесли 8 тыс. кв. метров разметки. Долю дорог в нормативном состоянии увеличили с 34% до 47,4%, число мест концентрации ДТП снизили с 70 до 45. В 2018 году планируют отремонтировать 37 муниципальных и 5 региональных дорог.