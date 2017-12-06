Бурков обсудил омские дороги с премьер-министром Медведевым

Врио губернатора Александр Бурков принял участие в совещании с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым, которое прошло сегодня по видеоконференцсвязи. Оно было посвящено итогам первого года реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Медведев привел данные, что ремонт дорог обошелся федеральному бюджету в 2017 году в 31 млрд рублей. Такую же сумму совокупно вложили регионы.

— Отремонтировано более 5 тысяч километров дорог. В результате по итогам года уже более половины дорог и улиц городов-участников приведено в нормативное состояние, и, кстати, эта цифра даже выше тех планов, которые мы имели, — заявил Медведев.

При этом он призвал избегать формального подхода в расходовании «дорожных» денег. По его словам, ключевая особенность проекта — общественный контроль, сообщили в пресс-службе облправительства.

На эту тему высказался член Общественной палаты Омской области Александр Малькевич. Он рассказал премьер-министру о том, что в Омске для общественного конроля над ремонтом дорог используются соцсети. Горожане возмущаются отдельными нарушениями, в результате подрядчики вынуждены реагировать на критику и устранять дефекты. Кроме того, пользователей привлекли к выбору магистралей, которые должны быть отремонтированы в первую очередь.