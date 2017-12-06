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19:52 (мск), источник: Интерфакс

Генштаб РФ объявил Сирию полностью освобожденной от террористов

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU — Сирия полностью освобождена от террористов, все бандформирования ИГИЛ уничтожены, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе.

Источник: РИА "Новости"
Все бандформирования ИГИЛ на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил об этом час назад Верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину.
Валерий Герасимов
Начальник Генштаба ВС России

По его словам, «сегодня наступающие подразделения бригадного генерала Сухела и 5-го добровольческого штурмового корпуса разгромили остававшиеся незаконные вооруженные силы в (провинции Дейр-эз-Зор) и, освободив населенные пункты Салихия, Эль-Хрейта, Эль-Катья и Мусалаха, соединились с правительственными войсками, наступавшими с юга», — сказал Герасимов.

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«Таким образом, на сегодняшний день территории, подконтрольной ИГИЛ (запрещена в РФ — ИФ), на территории Сирии не существует», — подчеркнул начальник Генштаба.

По его словам, освобождено более 1 тысячи населенных пунктов и деблокированы основные коммуникации.

Ранее президент Владимир Путин, комментируя ситуацию в Сирии, заявил о полном разгроме «Исламского государства» (на обоих берегах Евфрата в Сирии.

«Естественно, еще могут быть отдельные очаги сопротивления, но в целом боевая работа на этом этапе и на этой территории закончена. Закончена полной, повторяю, победой и разгромом террористов», — подчеркнул он.

Россия осенью 2015 года ответила на обращение сирийских властей, ведущих борьбу с терроризмом, и направила в эту страну свои ВКС.

Путин: ИГИЛ разгромлен на берегах Евфрата
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19:57 (мск)© Ньюстюб
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