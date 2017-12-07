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11:29 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

«Владимир Путин обещал во всём поддерживать и помогать Нижегородской области», — Глеб Никитин

«Владимир Путин обещал во всём поддерживать и помогать Нижегородской области», — сообщил журналистам врио губернатора региона Глеб Никитин по итогам своей встречи с президентом РФ на территории нижегородского аэропорта 6 декабря 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Президент РФ Владимир Путин посетил Нижний Новгород 6 декабря. в ходе визита он посетил Горьковский автомобильный завод, где принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 85-летию ГАЗа, а также провёл встречу с врио губернатора региона Глебом Никитиным.

То, что Владимир Путин объявил о своём выдвижении на пост президента в Нижнем Новгороде, говорит о его уважении к городу, к нижегородцам. Для нас это большая честь.
Глеб Никитин

На вопрос журналистов о том, предполагал ли он, что это заявление будет сделано в Нижнем Новгороде, Глеб Никитин ответил «я искренне в это верил». «Я уверен, что при поддержке президента мы сможем добиться раскрытия потенциала. В ходе встречи мы обсуждали вопрос ориентации региона на развитие высокотехнологичного инновационного сектора. Владимир Владимирович выразил поддержку и этим идеям, и вообще обещал во всём поддерживать и помогать», — рассказал врио губернатора.

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По словам Никитина, в целом встреча была продуктивной. «Мы обсудили очень много вопросов, в том числе работу над бюджетом, над исполнением майских указов. Естественно, поговорили и о проблемах, о том, что есть ограничения в инфраструктурной сфере. У нас есть отставания по приведению в нормативное состояние дорожной сети, есть проблемы в энергетике», — сказал он.

Врио главы региона также отметил, что Владимир Путин «расставил определённые акценты», в том числе, в социальной сфере. Президент, по словам Никитина, обратил внимание на необходимость активного поиска резервов.

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