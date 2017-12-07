«Владимир Путин обещал во всём поддерживать и помогать Нижегородской области», — Глеб Никитин

Источник: НИА-Нижний Новгород

Президент РФ Владимир Путин посетил Нижний Новгород 6 декабря. в ходе визита он посетил Горьковский автомобильный завод, где принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 85-летию ГАЗа, а также провёл встречу с врио губернатора региона Глебом Никитиным.

То, что Владимир Путин объявил о своём выдвижении на пост президента в Нижнем Новгороде, говорит о его уважении к городу, к нижегородцам. Для нас это большая честь. Глеб Никитин

На вопрос журналистов о том, предполагал ли он, что это заявление будет сделано в Нижнем Новгороде, Глеб Никитин ответил «я искренне в это верил». «Я уверен, что при поддержке президента мы сможем добиться раскрытия потенциала. В ходе встречи мы обсуждали вопрос ориентации региона на развитие высокотехнологичного инновационного сектора. Владимир Владимирович выразил поддержку и этим идеям, и вообще обещал во всём поддерживать и помогать», — рассказал врио губернатора.

По словам Никитина, в целом встреча была продуктивной. «Мы обсудили очень много вопросов, в том числе работу над бюджетом, над исполнением майских указов. Естественно, поговорили и о проблемах, о том, что есть ограничения в инфраструктурной сфере. У нас есть отставания по приведению в нормативное состояние дорожной сети, есть проблемы в энергетике», — сказал он.