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21:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия предложила США вместе повоевать в Ираке с ИГ

Минобороны России готово вести диалог с американскими коллегами об оказании им помощи в уничтожении боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в западных районах Ирака.

Источник: AP 2017

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал армии Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

По словам генерала, внимание международной коалиции необходимо сосредоточить не на развертывании в Сирии своих военных баз, а на уничтожении боевиков в западных районах Ирака для предотвращения возврата ИГ в Сирию и исключения возрождения там «халифата».

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«Готовы вести диалог и присоединиться к американским коллегам в решении данного вопроса», — подчеркнул высокопоставленный военный, выступая на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе.

Ранее 6 декабря Герасимов заявил о полном освобождении Сирии от террористов ИГ. По его словам, войска генерала Хасана Сухела и 5-го добровольческого штурмового корпуса разгромили остатки боевиков в провинции Дейр-эз-Зор и освободили населенные пункты Салихия, Эль-Хрейта, Эль-Катья и Мусалаха. После этого они соединились с правительственными войсками, наступавшими с юга. «Таким образом, на сегодняшний день территории, подконтрольной ИГ, в Сирии не существует», — констатировал начальник Генштаба.

23 ноября сообщалось, что иракская армия начала операцию по уничтожению последних отрядов боевиков, ушедших в пустыню. «Цель кампании — не допустить, чтобы оставшиеся группы спрятались в пустыне и использовали ее в качестве базы для будущих атак», — заявил полковник иракской армии Салах Карим (Salah Kareem).

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