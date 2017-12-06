Отправлять южан в заброшенные села запретил аким СКО

Источник: Newtimes.kz

В этом году в регион приехали 186 семей, и всех направили жить и работать в отдаленные деревни. В городе южанам, приехавшим по госпрограмме, обосновываться не разрешили.

«Запрещаю в маленькие села, в которых нет уже объектов, людей туда расселять запрещаю! Мы можем туда расселить, и опять они окажутся заложниками. Только лишь на центральные усадьбы, вот там есть необходимый потенциал роста», — сказал аким СКО Кумар Аксакалов.

Программа по переселению с юга на север действует два года. За это время в регион приехали около 300 семей, правда, 10 процентов из них уже вернулись назад, сообщает телеканал. Чаще всего теплолюбивые южане жалуются на северный холод, к тому же многие просто не хотят жить в отдаленных селах за 300−400 километров от областного центра.