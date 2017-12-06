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21:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп признал Иерусалим столицей Израиля

Президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Об этом сообщает телеканал CNN.

Источник: Reuters

«Я принял решение о том, что настало время официально признать Иерусалим израильской столицей. Израиль является суверенным государством, которое вправе принимать решение о местонахождении собственной столицы», — заявил американский лидер. Также он поручил Госдепу начать работу по переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

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Президент США назвал признание Иерусалима израильской столицей «абсолютно правильным шагом».

О решении Трампа стало известно 2 декабря. Во время предвыборной кампании Трамп обещал перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. В январе сообщалось, что стороны начали переговоры по этому вопросу.

Израиль провозгласил Иерусалим своей столицей после окончания Войны за независимость в 1949 году. В 1967 году после Шестидневной войны он захватил Восточный Иерусалим и объединил его с Западным, однако ООН не признала это. Посольства стран, состоящих в дипломатических отношениях с Израилем, находятся в основном в Тель-Авиве, Рамат-Гане и Герцлии.

Трамп готов признать Иерусалим столицей Израиля
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12:57 (мск)© Ньюстюб
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