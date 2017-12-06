Трамп признал Иерусалим столицей Израиля

«Я принял решение о том, что настало время официально признать Иерусалим израильской столицей. Израиль является суверенным государством, которое вправе принимать решение о местонахождении собственной столицы», — заявил американский лидер. Также он поручил Госдепу начать работу по переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

О решении Трампа стало известно 2 декабря. Во время предвыборной кампании Трамп обещал перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. В январе сообщалось, что стороны начали переговоры по этому вопросу.