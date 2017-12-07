Дмитрий Азаров: «Решение президента о выдвижении на выборах дает нам уверенность в том, что мы по-прежнему будем гордиться нашей страной»

Источник: РИА "Новости"

Президент объявил о намерении баллотироваться в ответ на просьбу одного из сотрудников завода.

«Сегодня в этом зале все без исключения вас поддерживают! Владимир Владимирович, сделайте же нам подарок, огласите свое решение, ведь мы за вас, ГАЗ — за вас», — сказал работник.

«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность Президента Российской Федерации. Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет», — ответил Владимир Путин.

Слова главы государства были встречены аплодисментами.

«Спасибо вам за эту реакцию», — обратился президент к коллективу автозавода. «Спасибо за ваш труд, за отношение к делу, к стране. Уверен, что все у нас с вами получится. Россия будет идти только вперед, и в этом движении вперед ее никто и никогда не остановит», — сказал он.

Выборы президента состоятся 18 марта 2018 года.