Дмитрий Азаров: «Решение президента о выдвижении на выборах дает нам уверенность в том, что мы по-прежнему будем гордиться нашей страной»

Президент объявил о намерении баллотироваться в ответ на просьбу одного из сотрудников завода.
«Сегодня в этом зале все без исключения вас поддерживают! Владимир Владимирович, сделайте же нам подарок, огласите свое решение, ведь мы за вас, ГАЗ — за вас», — сказал работник.
«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность Президента Российской Федерации. Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет», — ответил Владимир Путин.
Слова главы государства были встречены аплодисментами.
«Спасибо вам за эту реакцию», — обратился президент к коллективу автозавода. «Спасибо за ваш труд, за отношение к делу, к стране. Уверен, что все у нас с вами получится. Россия будет идти только вперед, и в этом движении вперед ее никто и никогда не остановит», — сказал он.
Выборы президента состоятся 18 марта 2018 года.
«Решение Владимира Владимировича Путина о выдвижении своей кандидатуры — это решение, которого ждало абсолютное большинство граждан нашей страны и, конечно, Самарской области, — отметил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. — В последнее время, куда бы я ни приезжал — в крупные города, в небольшие поселения, на промышленные предприятия, в учреждения социальной сферы, на встречи с молодежью — везде люди задают вопрос: “А будет ли Владимир Владимирович выдвигаться на выборах?” Спрашивают с волнением и надеждой. Сегодня о решении президента мне стало известно, когда я встречался с почетными гражданами Самарской области, людьми, которые своим трудом создавали славу нашего региона. Все они выразили единодушную горячую поддержку президенту, восприняли эту новость с радостью и воодушевлением. Вне всяких сомнений, это решение дает нам уверенность в том, что мы по-прежнему будем гордиться нашей страной и нашим президентом!».