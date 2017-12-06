Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в Корею едет «Красная машина» РФ -хоккеисты нашли компромисс
На лице американца выросли грибы
В соцсетях обсуждают грустное письмо Санте от 6-летнего мальчика
В Сочи построят отель из снега
Памела Андерсон снялась для своей коллекции нижнего белья
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
РФ не оставит без ответа возможное нападение на западе - эксперт
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
СМИ: актёр Еремеев вступился за сестру Карину Мишулину
Актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Полина Гагарина сменила имидж ради новой съемки
Бритни Спирс надела мини-платье и меха (фото)
Сын Табакова рассказал об изменениях в состоянии отца – СМИ
Внебрачный сын Мишулина о сестре: Я помогу Карине
Названы станции метро с самыми дешевыми квартирами
В Сочи построят отель из снега
Фоторепортажи
8День благодарения
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
23:04 (мск), источник: РИА Новости

Пентагон: американским военным запрещено сотрудничество с Россией

ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Совместная работа России и США против ИГ* потребует обсуждений на высоком уровне, военным США такое сотрудничество запрещено, заявил РИА Новости представитель Пентагона.

Источник: РИА Новости

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе заявил, что Минобороны России готово вести диалог с американскими коллегами об оказании им помощи в уничтожении боевиков в западных районах Ирака.

«В настоящий момент масштаб наших дискуссий с русскими на военном уровне по сути дела — предотвращение конфликтов в ходе наших операций. Нам не разрешено осуществлять реальное сотрудничество законом. Так что я думаю, такого рода дискуссии должны происходить на уровне высокого руководства или на дипломатическом уровне. Сейчас нам запрещено такого рода взаимодействие», — сказал собеседник агентства, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Герасимова.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва призывает Вашингтон отказаться от ограничения контактов с РФ по военной линии. По его словам, США выдвигают надуманные предлоги для того, чтобы не возобновлять полноформатное сотрудничество в этой сфере.

В Пентагоне же сообщали РИА Новости, что «военные США и РФ продолжают взаимодействовать по ограниченному кругу вопросов», а также «поддерживают контакт на высокопоставленном уровне по мере необходимости», «однако министерство обороны приостановило военное взаимодействие с российскими вооруженными силами после незаконной аннексии Крыма». В оборонном ведомстве пояснили, что эти ограничения прописаны в законе о национальной обороне США (NDAA).

*Запрещенная в России террористическая организация.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В МОК придумали, как и РФ не пустить и российские деньги не потерять
Последствия решения МОК для Олимпиады будут огромны. Мнение
Путин объявил об участии в президентских выборах
Россия предложила США вместе повоевать в Ираке с ИГ
Виталий Мутко прокомментировал пожизненное наказание от МОК
В Стамбуле протестуют после заявления Трампа о Иерусалиме
Саакашвили рассказал, как похудел на 30 килограммов
Роскачество назвало полезные и вредные колбасы
Дед Мороз рассказал о самых популярных просьбах детей
Спорт
Как российских спортсменов будут допускать на Олимпиаду Все подробности о том, по какому принципу МОК будет приглашать российских спортсменов для выступлений в нейтральном статусе на Играх в Пхенчхане
Авто
ГАЗ начал выпуск «преемника ЗИЛ-130» (и еще одной новинки) В Нижнем Новгороде стартовало производство двух новых автомобилей марки ГАЗ — «Газона-Next» полной массой 10 тонн и «Газели-Next» полной массой 4,6 тонны
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!» Поддержать Кирилла Плетнева пришли многие звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Историческую виллу Муссолини в городе Риччоне выставили на продажу
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Младшая дочь Ксении Бородиной растет совсем не похожей на нее По мнению пользователей Сети, девочка пошла в отца.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь