Пентагон: американским военным запрещено сотрудничество с Россией

Источник: РИА Новости

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе заявил, что Минобороны России готово вести диалог с американскими коллегами об оказании им помощи в уничтожении боевиков в западных районах Ирака.

«В настоящий момент масштаб наших дискуссий с русскими на военном уровне по сути дела — предотвращение конфликтов в ходе наших операций. Нам не разрешено осуществлять реальное сотрудничество законом. Так что я думаю, такого рода дискуссии должны происходить на уровне высокого руководства или на дипломатическом уровне. Сейчас нам запрещено такого рода взаимодействие», — сказал собеседник агентства, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Герасимова.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва призывает Вашингтон отказаться от ограничения контактов с РФ по военной линии. По его словам, США выдвигают надуманные предлоги для того, чтобы не возобновлять полноформатное сотрудничество в этой сфере.

В Пентагоне же сообщали РИА Новости, что «военные США и РФ продолжают взаимодействовать по ограниченному кругу вопросов», а также «поддерживают контакт на высокопоставленном уровне по мере необходимости», «однако министерство обороны приостановило военное взаимодействие с российскими вооруженными силами после незаконной аннексии Крыма». В оборонном ведомстве пояснили, что эти ограничения прописаны в законе о национальной обороне США (NDAA).